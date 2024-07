Botanikafé tem o melhor brunch de SP segundo júri da Folha

São Paulo

O embaraço na escolha começa pelos quatro tipos de ovos beneditinos. De cara, salta aos olhos o rústico minero, com pão de queijo recheado com pernil braseado, ovo poché, molho hollandaise, páprica e rúcula selvagem. Ou seria melhor optar por um poché acompanhado de pasta de avocado temperada ou por salmão curado? Diante desta primeira questão, a decisão recai na versão de toque mexicano para iniciar um brunch numa preguiçosa manhã de sábado.

É hora de provar o café macchiato, um expresso de torra média com grão de Minas Gerais e espuma de leite integral. Bem tirado e de sabor perfeito, é o melhor acompanhamento para começar o misto de café da manhã e almoço no Botanikafé, eleito o melhor lugar para fazer brunch segundo o júri.

A junção de botânica e café do nome se espelha pelo ambiente decorado com profusão de plantas, um convite para mergulhar nos sucos verdes e opções veganas do menu assinado pelo chef Rodrigo Lodetti.

Para honrar a tradição de um café da manhã que se preze, pode-se optar por brioche, croissant ou pão de queijo (com requeijão) na chapa. Em falta, o banana bread teria sido ótima pedida para acompanhar o delicioso smoothie de manga, banana, cupuaçu e mel, que leva o nome da casa, espalhada por quatro endereços na cidade.

São 9h30 de uma manhã ensolarada. A unidade dos Jardins está com todas as mesas ocupadas para um programa matinal que atrai uma clientela formada por jovens e casais. Não se vê famílias com crianças. Pet friendly, uma das mesas é ocupada por um casal acompanhado de um dachshund. Por volta das 11h, a lista de espera já é grande.

Os preços vão de R$ 12, pelo mix de folhas temperadas e batatas rústicas, a R$ 52, pelo Ozzy breaky, prato de ovos cremosos com ciboulette, salmão curado, mix de cogumelos e coalhada da casa com páprica. Os sucos custam R$ 15, enquanto os smoothies, R$ 23. Entre as opções de almoço, estão medalhão de mignon (R$ 68) e chicken curry (R$ 52), na proposta de menu all-day que caiu no gosto do público paulistano.

BOTANIKAFÉ

Al. Lorena, 1.765, Jardim Paulista, região oeste, tel. (11) 3064-6570, @botanikafe