Gabriela Monteleone, Cássia Campos e Daniela Bravin são as sommelières do ano

São Paulo

Um bom profissional de vinhos sabe escutar o cliente, afirmam as três que foram eleitas sommelières do ano por O Melhor de São Paulo. Em seus respectivos trabalhos, apostam no diálogo para criar um espaço de descoberta de sabores e estilos de produção.

Gabriela Monteleone, 41, comanda a Tão Longe Tão Perto, empresa que envasa vinhos em barris de aço para servi-los em torneiras de restaurantes e bares. No setor há 20 anos, ela criou a iniciativa para incentivar um modelo de distribuição sem garrafas de vidro.

Além de fazer o projeto com kegs (barris, em inglês) viável no Brasil, a iniciativa deu espaço a vinícolas nacionais no mercado paulista. O intuito, diz ela, é conectar consumidor e produtor para comunicar sobre a bebida. São duas casas físicas, uma na Barra Funda e outra na cidade do Porto, em Portugal, abastecida por produtores de lá.

Gabriela Monteleone, dona da casa Tão longe, Tão Perto - Keiny Andrade/Folhapress

Tornar o vinho mais acessível e descomplicado é uma marca das carreiras de Cassia Campos e Daniela Bravin. Com trajetórias próprias, trabalham juntas desde 2015.

Campos, 42, nasceu em Rio Claro (interior de São Paulo) e se formou em sociologia pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Depois de estudar em Barcelona, veio a São Paulo para trabalhar.

Aqui, conheceu Bravin, 49, profissional com duas décadas de experiência. As duas compartilhavam o ideal de tirar o vinho do lugar formal sem perder a complexidade. Do encontro, que virou amor e negócio, surgiu o Sommelier Itinerante, que levava rótulos, numa banheira com gelo, a feiras e eventos.

"A gente teve êxito em comunicar o vinho desta forma", diz Bravin. O mesmo espírito fundou em 2018 o Sede 261, bar de vinhos em que clientes se acomodam em cadeiras de praia na rua. A dupla atua em outras frentes, como o bar Huevos de Oro e as cartas de vinhos que fazem para restaurantes.

Para Campos, o segredo da profissão passa por entender o cliente. Todo vinho, afirma ela, depende do contexto.

SEDE 261

R. Benjamin Egas, 261, Pinheiros, região oeste, @sede261

CASA TÃO LONGE TÃO PERTO

R. Dr. Sérgio Meira, 7, Barra Funda, região oeste, @casatltpbarrafunda