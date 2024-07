Ici Bistrô é o melhor restaurante francês de SP segundo júri da Folha

São Paulo

De volta à rua Mato Grosso, depois de 19 anos na vizinha Pará, em Higienópolis, o Ici Bistrô retorna também à lista d'O Melhor de São Paulo, que frequenta há muitos anos.

As portas de madeira se abrem para um ambiente parecido com a casa tradicional do chef Benny Novak, com bancos vermelhos, piso de pastilhas e bar, agora ampliado.

No cardápio, estão mantidos os clássicos de bistrô, bem-feitos e sem afetação, que incluem o steak tartare, o filet au poivre vert, com batatas gratinadas, e o steak frites, com as palitos fininhas mais gostosas da cidade.

As batatas também acompanham os mexilhões com molho de vinho branco e manteiga de alho, nas moules frites marinières —para tristeza de uma das crianças à mesa, estavam em falta no domingo da visita.

Do mar vêm ainda as ostras, com vinagrete da casa, e o atum selado com gergelim e purê suave de batata com wasabi.

Para as crianças menores ou menos aventureiras, a cozinha entrega bife com macarrão, ainda que não esteja no cardápio. E o serviço atencioso deixa confortáveis famílias inteiras, carrinhos de bebê, casais e mesas de amigos aos sábados e domingos.

O menu não é extenso, mas democrático, e inclui ainda hambúrguer (com queijo e picles), coxinhas de rã com manteiga de alho e salsa, e pratos franceses raiz como confit e magret de pato e carré d’agneau en croûte (cordeiro em crosta de ervas com batata assada, brócolis e alho confitado).

Nos almoços durante a semana, o menu-executivo é boa chance de experimentar alguns pratos com preço mais camarada. Estão ali os já citados steak tartare e bife com fritas (com molhos béarnaise, roquefort, dijonnaise ou poivre) e o coq au vin (cozido de frango num caldo encorpado) com purê de batata.

São R$ 74, com entrada, prato e sobremesa —sim, os profiteroles são uma opção para quem dispensar a fruta do dia.

ICI BISTRÔ

R. Mato Grosso, 396, Higienópolis, região central, tel.(11) 3257-4064, @ici_bistro