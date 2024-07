Melhor restaurante asiático, Ping Yang se firmou em SP com boa comida tailandesa

São Paulo

Tanta gente ama cozinha tailandesa em São Paulo... ainda assim é difícil emplacar um restaurante desta especialidade. A razão é a falta de uma comunidade tailandesa numerosa (ou um prestígio intrínseco de sua cozinha, como a francesa) que sustente tais casas. Então, para um restaurante tailandês se firmar, precisa ser realmente bom.

É o caso do Ping Yang. Seu chef-proprietário, Maurício Santi, é brasileiro mas já viajou pela Tailândia, trabalhou e viveu nesse país. Agora em São Paulo, ele conseguiu expressar tanto o delicado balanço de molhos de cozidos realçados por diferentes especiarias, fruto de uma cultura milenar, quanto expor os sabores brutos de espetinhos cujas fragrâncias enchem as ruas de Bancoc, emanadas dos carrinhos de comida que nos fazem salivar pelas calçadas.

Há mesas ali, mas sentar no balcão é assistir ao espetáculo do fogo modelando a comida através de equipamentos típicos: chamas potentes lambendo a panela wok, brasas ardentes contidas no tao (fogareiro de argila e fibra de bambu, de altas temperaturas), carvão rubro nas pequenas grelhas.

Dali saem os pratos, com diferentes graus de picância (vários deles deliciosamente toleráveis), divididos no menu em sete seções. Experimente um pouco de tudo: pla dip (peixe com molho picante), entre os crus; espeto na brasa (de porco ou frango ao curry); gai yang (frango na brasa com arroz e folhas frescas para montar uma espécie de sushi); pak boong fai deng (vegetais salteados na panela wok); gaeng panaeng moo (ensopado de curry vermelho com amendoim e porco).

Como nem sempre os sabores cortantes desta cozinha são a melhor companhia para os vinhos, o Ping Yang tem a sabedoria de oferecer uma variada carta de bebidas, que também inclui saquês, coquetéis e licores aconselhados para diferentes momentos.

É um brinde também para o público que o ambiente do restaurante seja informal, evocando, sem exotismos caricatos, a atmosfera descontraída que os aromas da comida de rua e o calor (do clima e da cozinha) da Tailândia trazem à memória.

PING YANG

R. Dr. Melo Alves, 767, Cerqueira César, região oeste, WhatsApp (11) 91762-6008, @pingyangsp