Pioneira, Isabela Raposeiras é eleita melhor barista de SP segundo júri da Folha

São Paulo

Isabela Raposeiras, 50, eleita a barista do ano, ajudou a construir a cena de cafés especiais do Brasil e formou gerações de profissionais nas últimas décadas.

Ela entrou para o setor por um acaso, no ano 2000. Na época, os negócios da sua família haviam quebrado, e a então estudante de psicologia passava por dificuldades financeiras. Por isso, aceitou o convite para trabalhar com café, mesmo sem ainda saber nada sobre o assunto.

Em 2002, disputou —e venceu— o primeiro campeonato brasileiro de baristas. Após o título, dedicou-se a dar consultorias e a torrar café para restaurantes e cafeterias. Foi quando nasceu, em 2004, o Coffee Lab, então apenas uma torrefação e escola de café.

Raposeiras foi à Escandinávia, uma meca dos cafés especiais, onde se aperfeiçoou com a rede dinamarquesa Coffee Collective e o norueguês Tim Wendelboe —que já elencou o Coffee Lab como uma de suas três torrefações preferidas no mundo.

De volta a São Paulo, ela aprimorou técnicas de torra e ajudou a levar ao mundo a mensagem de que o Brasil também tem cafés com perfis sensoriais complexos e frutados, como os tão valorizados grãos africanos.

A empresa cresceu e deu à luz uma cafeteria, na Vila Madalena. Logo se tornou um ponto de peregrinação de amantes do café, com fama mundo afora, e deve inaugurar sua primeira filial em julho, em Pinheiros.

A casa serve coados e expressos extraídos sempre com precisão e provoca o consumidor ao propor experiências como a comparação entre um café tradicional e um especial.

Enquanto isso, ao longo dos últimos 20 anos, a escola formava milhares de baristas, que hoje atuam em várias cafeterias e reverberam o legado de Raposeiras. Se há duas décadas praticamente só havia o Coffee Lab e mais meia dúzia de locais focados em cafés especiais, hoje a cidade está cheia deles.

Ainda assim, Raposeiras continua gozando do respeito e prestígio entre seus pares. Fundadora do extinto The Little Coffee Shop, Flavia Pogliani testemunhou o desenvolvimento do setor."Quando a Isabela fala, a gente para e ouve. E aprende."

COFFEE LAB

R. Fradique Coutinho, 1.340, Vila Madalena, região oeste, WhatsApp (11) 99148-8052, @coffeelab_br