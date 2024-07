Riviera e Estadão são os melhores bares para ir de madrugada segundo Datafolha

São Paulo

Não é exagero afirmar que o Bar Estadão e o Riviera são patrimônios paulistanos. Ambos atravessaram gerações, não fecham nunca e aparecem empatados, em função da margem de erro, como os melhores para ir de madrugada segundo o Datafolha —conquistaram 6% e 4% das menções espontâneas, respectivamente.

Inaugurado em dezembro de 1968, o Estadão recebe diferentes públicos ao longo das 24 horas, que se apoiam no balcão de azulejos para o primeiro café do dia, o pê-efe do almoço ou o sanduba do fim de tarde. Mas é o lanche da madrugada, o famoso sanduíche de pernil (R$ 27), que não sai da lista dos mais pedidos —milhares são vendidos por dia.

Fatiado, o pernil assado vai parar dentro de pãezinhos franceses, com molho de cebola, pimentão e tomate. Quem quiser reforçar o pedido pode escolher as versões com queijo ou com fatias de abacaxi fresco.

As portas sempre abertas, aliadas à famosa fachada de tijolos de vidro, também são a marca registrada do Riviera, inaugurado em 1949.

Instalado no térreo do primeiro edifício da avenida Paulista, na esquina com a rua da Consolação, o bar sempre reuniu artistas e intelectuais. Chegou a fechar entre 2006 e 2013, mas foi resgatado pelo empresário Facundo Guerra e pelo chef Alex Atala.

Desde 2019 sob administração do grupo Fábrica de Bares, também dono do Bar Brahma, o Riviera pratica a cozinha típica da boemia paulistana com toques moderninhos.

As coxinhas de asa de frango fritas são servidas em baldinho, com molho picante (R$ 49). O cachorro-quente (R$ 34) sai da cozinha com coleslaw e crispy de bacon. Para escoltar um ou outro, tem chope claro com três dedos de colarinho (R$ 11,90).

BAR ESTADÃO

Viaduto Nove de Julho, 193, Centro, tel. (11) 3257-7121, @barelanchesestadao

RIVIERA

Av. Paulista, 2.584, Consolação, região central, tel. (11) 94745-8063, @rivierabarsp