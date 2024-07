Veloso e Pirajá são os melhores bares para comer em SP segundo Datafolha

São Paulo

O nome do bar Veloso vem de longe —homenageia o botequim carioca onde Helô Pinheiro chamou a atenção de Vinicius de Moraes e Tom Jobim e virou a eterna garota de Ipanema. Em comum com a fonte de inspiração, o Veloso da Vila Mariana tem só o imóvel de esquina, porque não poderia ser mais paulistano.

As caipirinhas em copo alto (a partir de R$ 25) não deixam de ser um chamariz do bar, mas a vitória na categoria, com 3% das menções, se deve aos quitutes que saem da cozinha.

Difícil escolher entre a famosa coxinha de frango com Catupiry (R$ 7,50) e o pastel recheado com bobó de camarão (R$ 10); entre o sanduba de filé com queijo, tomate e cebola frita (R$ 35) e o escondidinho de carne-seca (R$ 45); entre a porção de minichurros (R$ 20) e o brigadeiro de colher (R$ 13).

Devido à margem de erro da pesquisa, de quatro pontos para mais ou para menos, quatro concorrentes de peso dividem o pódio com o Veloso. Lembrado por 3% dos entrevistados, o Pirajá também chegou a São Paulo tendo o Rio de Janeiro (e o bairro de Ipanema) como inspiração.

Abriu as portas em uma esquina de Pinheiros, em 1998, muito antes de o bairro se tornar um reduto gastronômico e boêmio, se esparramou pela cidade e até pelo estado. Já são dez unidades na Grande São Paulo e uma em Campinas (SP).

Nascido para ser um boteco à moda carioca, o Pirajá se mantém fiel ao caldinho de feijão preto (R$ 18) e aos "pastéix", assim, com sotaque chiado, servidos em porções (a partir de R$ 41). Lançado na inauguração, o bolinho carioca tem massa de abóbora e recheio de carne-seca (R$ 45).

VELOSO BAR

R. Conceição Veloso, 54, Vila Mariana, região sul, @velosobar

BAR PIRAJÁ

Av. Brigadeiro Faria Lima, 64, Pinheiros, tel. (11) 3815-6881, @barpiraja