À beira de 2024, encarem a seguinte verdade: sem um plano estratégico firme, é como tentar navegar sem bússola em alto-mar —a sobrevivência é uma questão de sorte. Agora, quando as últimas semanas do ano nos convidam a alçar o olhar além do imediato, essa realidade não é só aplicável mas essencial para os negócios, os indivíduos e as corporações.

Observo entre os que oriento, minhas conexões e fóruns de negócios uma hesitação palpável. Há uma lacuna entre o ímpeto para planejar o amanhã, que está a um passo, e a inércia do presente.

"Teoricamente é simples, mas, na prática, não", lamenta um empreendedor, listando todas as frentes que demandam atenção: unir a equipe sob um propósito unificado, definir objetivos com antecedência para alcançar a meta, estabelecer horizontes de longo alcance e traçar as metas de curto prazo para sustentá-las —e, não menos importante, mapear o terreno atual para identificar oportunidades e ameaças.

A empresária e empreendedora Camila Farani - Reprodução/Sony

No entanto, a realidade prática é outra luta. Em minhas duas décadas no campo de batalha empreendedora, testemunhei essa discrepância que ergue barreiras ao planejamento estratégico: "Qual é o meu norte?". A crua verdade é que muitos empreendedores estão perdidos no próprio jogo, ignorando seus verdadeiros alvos porque não definiram suas metas. Bingo! Desvendar essa meta é um conflito não só para as startups que estão em seu início, mas também para muitos gigantes do mercado. Afinal, saber o seu destino é o primeiro passo para chegar lá. E eu lhes digo: o futuro não espera por ninguém. Agora é a hora de arregaçar as mangas e construir o seu sucesso sustentável.

Mas atenção, empreendedores: desvendar objetivos empresariais está longe de ser simples. Experimentem fazer uma pesquisa no Google. As incertezas mais comuns ao digitar as palavras-chave "meta" e "objetivo" são: "o que define um objetivo?" ou "como fixar o objetivo da minha empresa?". Essa inquietação coletiva reflete a montanha que muitos têm de escalar na hora de traçar um planejamento estratégico eficaz para o ano que se aproxima.

E não pense que é drama. Os números são gritantes: no primeiro quadrimestre de 2023 foram fechadas 736.977 empresas no Brasil, número que representa um aumento de 34,3% sobre o último quadrimestre de 2022, bem como um crescimento de 34,7% sobre o primeiro quadrimestre do ano passado, conforme o Mapa de Empresas, divulgado pelo governo federal. E, de acordo com o Sebrae, os microempreendedores individuais (MEIs) têm a maior taxa de mortalidade entre os pequenos negócios: 29% fecham após cinco anos de atividade. Já as microempresas (MEs) têm taxa de mortalidade intermediária entre os pequenos negócios: 21,6% encerram suas atividades após cinco anos.

Então, vamos cortar a ilusão: planejar não é um luxo, é um escudo. É o que separa os visionários dos náufragos financeiros e oferece o oxigênio necessário para encarar tempestades mercadológicas com bravura.

Pergunte-se com honestidade: qual é a essência da minha empresa? Qual problema mundial estou resolvendo? Esses questionamentos profundos forjarão o alicerce de seus objetivos. Em seguida, a execução. Defina metas tangíveis, mensuráveis e ousadas, mas realizáveis. São elas que transformam sua visão em realidade, passo a passo, meta após meta. Por exemplo: se a meta é aumentar as vendas em 20% até o final do ano, os objetivos serão concretos, mensuráveis e priorizados, definidos para um período específico. Vale esclarecer aqui que os objetivos são específicos para cada negócio e podem ser estabelecidos anualmente, bienalmente, trienalmente; financeiros ou não.

No final das contas, são os destemidos, os que desafiam as tempestades com planos bem traçados, que escrevem a história. Planejamento estratégico é uma bússola para consolidar o seu império. O ano de 2024 bate à porta: qual é o seu plano?