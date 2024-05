Estudos sobre o desempenho de alunos matriculados no ensino de tempo integral, que aumenta a carga horária de aulas na educação básica, mostram que o modelo deve ser mantido e ampliado.

Um dos recentes, feito pela USP em parceria com o Instituto Sonho Grande e o Instituto Natura, revela que os estudantes de escolas estaduais de São Paulo que implantaram o sistema tiveram alta de 35% no aprendizado de matemática e de 26% no de língua portuguesa.

Foram analisadas as notas do alunado do 5º e do 9º ano do ensino fundamental, de 2013 a 2019, na prova do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp).

Os estudantes do ensino regular obtiveram, no período, 40 pontos em matemática e 39 em português, ante 54 e 49 pontos, respectivamente, dos do modelo integral.

Constatou-se ainda que os efeitos são imediatos. Em apenas um ano, os estudantes de escolas que adotaram o sistema integral em 2018 alcançaram notas melhores em 2019 do que os que continuaram naquelas de tempo regular.

Aprendizado melhor reduz evasão escolar, que é maior no ensino médio, mas começa antes, no fundamental. Segundo o IBGE, 8,1% das pessoas de 14 a 29 anos com nível de instrução inferior ao médio largaram a escola aos 14 anos, 14,1% aos 15 anos e 17,8% aos 17.

Nesse sentido, a pesquisa da USP revela que o ensino integral eleva a chance de que o aluno ingresse no ensino médio, na média, de 87% para 89%; aqueles com defasagem de aprendizado, estrato que cresceu durante a pandemia de Covid-19, são ainda mais beneficiados, de 61% para 70%.

São Paulo expandiu o número de escolas do modelo integral de 417 em 2019 para 2.311 em 2023, o que representava 45% da rede no ano passado. No entanto só 17% dos alunos estavam matriculados nelas—como comparação, na Paraíba, os índices eram de 65,7% e 55,9%, respectivamente.

O governo paulista deve, portanto, se basear nas evidências e expandir o alcance do ensino de tempo integral, a fim de eliminar os gargalos na educação do estado mais rico do país.

