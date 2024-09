Não são apenas as queimadas que vêm deixando a nossa atmosfera irrespirável. Como já disse, a suspensão da civilidade, a inabilidade para o diálogo, as discussões que movem-se aos ventos das escaramuças em fluxo contínuo também alastram-se tal como os incêndios florestais.

Disso dá testemunho o debate eleitoral à Prefeitura de São Paulo. A cada ringue (sic), via-se/ouvia-se a dicção dos candidatos subir progressivamente os decibéis até que a voz mal dita alcançou a estratosfera.

Ao vivo e em cores, o Brasil (o debate foi nacionalizado pelos memes) viu Datena arremessar uma cadeira contra Marçal. O irrefreável lançamento coroou uma situação com a qual estamos sendo condescendentes: as tintas da barbárie que envernizam as falas e gestos dos candidatos ultrapassaram os limites do obsceno. Até onde pude acompanhar, as reações ao ato detiveram-se em acionar a chave explicativa que acessou o território do machismo e da força máscula.

Datena atinge Pablo Marçal com uma cadeira durante debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo na TV Cultura - TV Cultura

Não nego essa dimensão. Mas é preciso que desçamos analiticamente alguns níveis abaixo dessa ponta do iceberg para que outras vias de explicação venham à superfície. A performance grotesca de dois homens, dois candidatos ao comando da maior cidade da América Latina, indicia como o exercício da política chegou a um patamar de indignidade em que as agressões verbais e físicas tornaram-se uma cifra importante para disputar atenção e votos, fixando-se como regra.

Enquanto escrevo, relembro as menções literárias ao longo cortejo de acusações diárias que alimentou o jornalismo no início do século 20. Lima Barreto, em "Recordações do Escrivão Isaías Caminha", diz: "Foi sempre coisa que me surpreendeu ver que amigos, homens que se abraçaram efusivamente, com as maiores mostras de amigos, vinham ao jornal denunciar-se uns aos outros".

Claro que no caso em tela não se trata de amigos que se abraçavam efusivamente, até porque na dinâmica do ringue, animada por memes, um abraço cordial pode vir a atrapalhar a performance regressiva que eleitores e audiência resolveram estimular e subscrever.