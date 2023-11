Na sua opinião, por que Taylor Swift é um fenômeno? Conte para a Folha

São Paulo

Desde o começo da Eras Tour, em março, nos Estados Unidos, Taylor Swift está em evidência nos principais veículos de mídia e toma conta das redes sociais, com vídeos de coreografias de suas músicas e tutoriais de pulseiras da amizade.

Seja pelos shows esgotados, os fãs devotos ou pelo fato de ter se tornado bilionária apenas com base em sua performance musical, cada passo da cantora tem ganhado enorme repercussão.

Por um lado, há críticos que já demonstram enfado pela cobertura excessiva da vida da artista. Por outro, sua legião de admiradores vem se ampliando cada vez mais. Pelo bem ou pelo mal, é fato que a cantora é um fenômeno na indústria da música.

Taylor Swift durante a estreia do filme de sua turnê, em Los Angeles - Mario Anzuoni/Reuters

A última vez que Taylor Swift esteve no Brasil foi em 2012, para promover seu quarto álbum de estúdio, "Red", em um pocket show no Rio de Janeiro. Desta vez, ela tem seis shows esgotados no Rio de Janeiro e em São Paulo.

A Eras Tour revisita seus 10 álbuns lançados e a primeira apresentação no país será nesta sexta-feira (17), no Engenhão, no Rio de Janeiro.

Sendo fã ou não, a Folha quer saber de você, leitor, por que Taylor Swift se tornou um fenômeno? O que a música dela significa para você? Você concorda que ela é uma celebridade relevante? Deixe sua opinião neste formulário.