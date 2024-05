Política partidária como um todo é algo muito sórdido, diz leitor

Legado

"Tarcísio abraça lema ideológico após ser alçado a herdeiro de Bolsonaro" (Política, 5/5). A política partidária como um todo é algo muito sórdido. Faz-se acordo com Deus e o Diabo, às vezes um e outro são a mesma coisa, como se trocasse de roupa. Não existe a menor preocupação com ética, moral e conceitos de certo e errado, que cada vez se mostram relativos e orientados a conveniências. Somos um povo iletrado politicamente.

Rinaldo Souza Coelho (Rio de Janeiro, RJ)

Herdará igualmente o ônus político dessa escolha, como se sabe, aliás já está colhendo alguns frutos podres pelo caminho.

Jose Walter Da Mota Matos (Pouso Alegre, MG)

Irregularidades

"Governo Tarcísio pode cortar salários de até 22 mil servidores sem prova de vida" (Painel, 8/5). Em pleno ano de 2024 não conseguem elaborar um sistema interligando cartórios e outros órgãos públicos para evitar prova de vida?

Eduardo Freitas (São Paulo, SP)

Descompasso

"Ministros dão mostras de sensatez, Lula não" (Editoriais, 7/5). Cortar gastos exige gestão, competência para fazer na medida e nos setores certos, e tais atributos faltam na ala petista. Já sair gastando qualquer um faz, é bem mais fácil, e o resultado nós já conhecemos!

Luiz Alencar (Areal, RJ)

No Brasil vamos ter o máximo de responsabilidade social e a irresponsabilidade fiscal. Na Argentina eles terão o máximo de responsabilidade fiscal e quase nenhuma social. Esses dois extremos nos vão dar uma aula de economia. Quem estará melhor daqui dois anos, brasileiros ou argentinos?

Igor Cornelsen (São Paulo, SP)

O Brasil tem pressa. Ciente disso, o presidente Lula reiteradamente lembra seus ministros que o seu plano de governo precisa ser cumprido com austeridade, mas sem perder de vista a justiça social. Isso é insensato?

Genivaldo Bazílio dos Santos (Itapevi, SP)

Movimento estudantil

"Estudantes da USP emulam protestos dos EUA em atos contra guerra em Gaza" (Mundo, 7/5). Parabéns aos estudantes que estão lutando pelo fim do genocídio! Nesses tempos em que consciência e a capacidade de indignação do ser humano parecem ter sido totalmente anuladas pelo discurso conciliatório do capitalismo, é preciso reagir. Agora haverá uma nova etapa ainda mais terrível se houver a invasão de Rafah.

Catharina Pinheiro (São Paulo, SP)

Infelizmente, a própria estrutura da USP não leva a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas a sério. Esse movimento vai ficar por lá. Não vai chegar em medicina, economia, administração e contabilidade ou poli. Isso reforça o argumento da privatista direita de que ciências humanas só formam militantes que não querem trabalhar.

Felipe Araújo Braga (São Paulo, SP)



Tragédia no RS

"‘Cidades inteiras do RS terão que mudar de lugar’, diz pesquisador que alertou para despreparo contra chuvas" (Cotidiano, 8/5). Os engenheiros e arquitetos que vão trabalhar na reconstrução precisam estudar o ciclo histórico das enchentes para evitar que os mesmos erros sejam repetidos. O primeiro andar das construções precisa ser de pelo menos um metro acima do nível da maior enchente da história do estado.

João Leite (Osasco, SP)

"Com 80% do estado afetado pelas chuvas, RS tem fuga em massa de Porto Alegre em busca de água" (Cotidiano, 7/5). Sei que é fácil apontar o dedo, mas essa tragédia foi anunciada e pouco ou nada se fez para preveni-la ou amenizá-la. Agora os gaúchos vivem o caos e isso, lógico, afeta todo o Brasil. Vai se gastar 10, 20 vezes mais em remediação dos problemas do que na prevenção. A incompetência custa caro em termos financeiros e principalmente em termos de vida.

Klaus Serra (Brasília, DF)

Controle e preparação

"O risco de uma nova pandemia" (Marcia Castro, 5/5). Acho que o Brasil tem que ter capacidade de desenvolver rapidamente suas próprias vacinas. Não é possível que a nona ou oitava economia do mundo não tenha desenvolvido nenhuma vacina contra a Covid ainda. Este papo de próxima pandemia é uma incógnita, mas do jeito que estamos não estaremos preparados nem daqui a um século.

Benedito Claudio Pacifico (Duque de Caxias, RJ)

O aprimoramento do trabalho das vigilâncias sanitárias e epidemiológicas seria um caminho.

Florentino Fernandes Junior (Belo Horizonte, MG)

Criador e criatura

"Sobre os ataques a Monteiro Lobato" (Opinião, 6/5). Toda produção literária é fruto do ser social, obedecendo, é claro, à potencialidade artística de cada um. A censura não deve existir. Mas, ao trabalhar Lobato em escolas, é imprescindível dizer que ele era racista.

Sebastião Domingues (Uberaba, MG)

A obra, uma vez publicada, adquire vida própria e nem mesmo o autor poderá dominá-la ou extingui-la.

Filipe Moura Lima (Amparo, SP)

Alimentação

"Os alimentos ultraprocessados e a nossa saúde" (Drauzio Varella, 8/5). Diminuir os preços dos alimentos saudáveis forneceria o estímulo que falta às pessoas e auxiliaria quem quer se alimentar de maneira mais saudável.

Marcio Jose Albino (Louveira, SP)

Formação

"Licenciaturas presenciais perderam 35% dos alunos na última década" (Educação, 7/5). O mundo mudou, a sociedade mudou. Não é a modalidade de ensino que faz o profissional. Hoje em dia as pessoas têm o livre arbítrio de escolherem o presencial ou o EaD. Estão numa verdadeira caça às bruxas aos cursos não presenciais. Pura hipocrisia e falta do que fazer.

Jailson de Bezerra (Brasília, DF)