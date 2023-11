'Tudo que promove o transporte coletivo é bem-vindo', diz leitor

Tarifa zero

"Número de passageiros dobra em São Caetano após tarifa zero de ônibus" (Painel, 11/11). Tudo que promove o transporte coletivo é bem-vindo. Já dizia o filósofo, uma sociedade desenvolvida não é a que o pobre anda de automóvel, mas a que o rico anda de transporte público.

Roberto Ken Nakayama (São Paulo, SP)



Péssima iniciativa, o aumento do número de passageiros mostra que foi um erro. Agora as pessoas que caminhavam pequenas distâncias preferem pegar ônibus ao invés de caminhar e isso vai prejudicar a saúde. E quem paga a manutenção da frota que também vai aumentar? Adivinha: o contribuinte. Não existe almoço grátis.

Ana Barbosa (Curitiba, PR)

Movimentação no terminal rodoviário de São Caetano após o início da tarifa zero em ônibus - Zanone Fraissat/Folhapress

Carreira política

"Boulos é mais sincero que Nunes, e boiada tem que passar em SP, diz Salles" (Política, 11/11). A entrevista é mais um exemplo de um parlamentar que nunca deveria ter sido eleito e muito menos ter sido ministro!

Beatriz Guerra (São Paulo, SP)

Influência

"Marinha impulsiona PEC da oposição com ex-líder de Bolsonaro para ampliar verba" (Política, 13/11). Em que país sério do mundo militares articulam apoio à proposta de um partido de oposição ao governo? As Forças Armadas precisam de ampla reforma estrutural para que assumam definitivamente a postura que se espera de uma instituição de Estado.

Sérgio Dela-Sávia (Natal, RN)

Contradição

"A direita dissonante" (Lygia Maria, 12/11). Na verdade, a direita brasileira hoje só tem ideologia a oferecer. Não há um projeto para o país e seus políticos odeiam trabalhar. Por isso, toda hora uma nova guerra cultural, um novo inimigo e fake news.

Felipe José Fernandes Macedo (São João Del Rei, MG)



Eles têm um "produto" para vender e têm quem compre. Simples assim. O outro lado também tem um "produto" à venda que parece melhor porque está embalado em discursos humanistas. No meio disso, nada! Economia, emprego, salários de conforto razoável, mercado, infraestrutura, modernidades, acessos e políticas de cuidado ficam para depois. E ficam tão ruins que até o que era ruim parece bom.

Paulo Sales (Belo Horizonte, MG)

Terra

"Guerras na Palestina mostram que direito ao território é fundamental" (Itamar Vieira Junior, 11/11). É angustiante assistir ao sofrimento do povo em Gaza. Nada justifica tirar de uma população civil a água para beber e comida, tirar assistência hospitalar para feridos, grávidas e doentes, correr risco mesmo dentro de hospitais e ambulâncias.

Ermelinda Santana Matos (Palmas, TO)



É o direito à existência. Sem território, não há vida.

Fabrício Schweitzer (Florianópolis, SC)



Brilhante! A defesa insana de uma causa faz tudo o mais girar em torno dela. E neste quadro até guerra não é vista como o horror dos horrores.

Inez Carvalho (Salvador, BA)

Eleição argentina

"Milei e Massa se chocam por relações com Brasil em último debate na Argentina" (Mundo, 12/11). O ultraliberal Milei é um candidato desvairado como foi o Bolsonaro. Suas teorias econômicas são uma aberração. Se eleito, será uma tragédia para a Argentina. Quem viver verá.

Ronaldo Benvenga (Santo André, SP)



Distanciar-se da China significa se afastar do país que mais cresce no mundo. A ideologia política não pode prevalecer a ponto de prejudicar a economia e o desenvolvimento da Argentina. Melhor uma autocrítica e reconhecer a realidade do que tentar fazer prevalecer uma ideologia dogmática.

Mateus Vaz de Sá (Goiânia, GO)

Trabalho em casa

"Servidores federais resistem a voltar ao trabalho presencial e vão à Justiça" (Mercado, 12/11). Deveríamos estimular o teletrabalho! Menos carro na rua, menos trânsito, menos poluição e mais qualidade de vida. Quem pode trabalhar remoto deve ser incentivado.

Larissa Bertani (São Bernardo do Campo, SP)



Discussão bastante saudável, mas a verdade é que o interesse pessoal não deve sobrepor-se ao interesse público. Ninguém fez concurso para trabalhar fora da sede do órgão empregador. Teletrabalho é uma boa alternativa, mas sujeito à conveniência da repartição.

Silverio Torres Correia (Palmas, TO)

Privatização

"Enel e a recusa às privatizações" (Camila Rocha, 12/11). Fui contemplado! Já tinha feito várias críticas às privatizações. Pelo que sei, a única que deu certo foi a da telefonia. Mesmo assim, com muitas reclamações por parte da população pelo mau atendimento e cobranças absurdas.

Petrônio Alves Filho (Três Lagoas, MS)

Mediação

"Como manter um debate civilizado em meio aos horrores da guerra" (Política, 10/11). Esta possibilidade de comentários online sobre cada tema é um bom diferencial da Folha. Claro que não gostamos quando vai para moderação sem sabermos o motivo, mas agradeço a equipe de moderadores por tentar manter um nível democrático numa sociedade dividida em duas grandes bolhas intolerantes e o resto de bom senso.

Carlos Eduardo Cunha (São Paulo, SP)



Obrigada por manter o ambiente virtual seguro e saudável! A moderação faz um trabalho silencioso e importantíssimo. É tarefa duríssima lidar com os aspectos mais sombrios da humanidade e a selvageria só não domina porque vocês estão por aí. Obrigada.

Priscila Lago (São Paulo, SP)