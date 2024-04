Leitores lamentam morte de cachorro em avião e criticam Gol: 'Protocolo deve ser reavaliado'

Transporte de animais

"Gol envia cachorro para aeroporto errado e animal acaba morrendo" (Cotidiano, 23/4). Enquanto as companhias aéreas não forem punidas exemplarmente pela irresponsabilidade no trato dos animais que viajam nas aeronaves, episódios tristes como esse continuarão a acontecer.

Maria Eloisa Montero Miguez (São Bernardo do Campo, SP)

Passou da hora do governo tomar medidas contra as aéreas. Além dos inúmeros casos de negligência, os preços estão elevados, cancelam voos sem nenhum critério e têm um péssimo atendimento...

Edson José Neves Júnior (Uberlândia, MG)

Sinto muito, João, só quem tem cachorro sabe da dor, ainda mais nessas circunstâncias. Espero que a fatalidade com o Joca sirva de lição para que o protocolo seja mais bem avaliado para salvar outros animais que passarem pela mesma situação. Que Deus te conforte para superar essa perda.

Maria Cesar (Santos, SP)

João Fantazzini, tutor do cachorro Joca, que morreu após viagem em avião da Gol - Reprodução/ _gfanta no Instagram

Unidos no propósito

"PT e PL entram com recurso contra absolvição de Moro na Justiça Eleitoral do Paraná" (Política, 22/4). Moro errou na forma, mas acertou no conteúdo. Avançou o sinal e agora enfrenta a ira de duas religiões monoteístas, mas o conteúdo era real, nenhuma dúvida.

Antonio Rubio (Ribeirão Preto, SP)

Esse é o grande exemplo da verdade do Brasil: nesse país não existe direita e esquerda, existem interesses pessoais e de grupos, que almejam o poder a qualquer custo. A dita "esquerda e direita" unidas contra quem ousou desafiar o sistema que mantém ambas seguras no poder.

Silvio Mendonca (Catalão, GO)

Boas-vindas ao PL, o mais novo integrante da coligação "Brasil para nós", PT-STF. Petistas dirão que é retrato da miscigenação do país, reflexo da identidade democrática do partido, que abraça com humanidade quem pensa diferente. Hipócritas.

Daniel Marques (Curitiba, PR)

Ponto de vista

"Tarcísio e Caiado dizem que Bolsonaro é maior líder do país, criticam Lula e atacam polarização" (Política, 22/4). A polarização veio principalmente do grupo deles e eles a alimentam dia a dia.

Francisco Neto (Uberlândia, MG)

E extrema direita não tem projeto algum e, por isso, tenta transformar o país num parquinho fajuto. Alguém precisa dizer a esses caras que palhaçada não enche barriga.

Mario Luiz Frungillo (Campinas, SP)

Procedimento

"Médicos discordam da lei e se recusam a fazer laqueadura em mulheres com mais de 21 anos" (Saúde, 23/4). Médico não tem que negar procedimentos por objeção de consciência! Acho isso um absurdo! Ora, o corpo é da mulher e ela quem decide! Não concorda com a lei, se candidata a deputado ou senador e propõe outra! Lei se cumpre! Duvido que fazem o mesmo com um homem que deseja fazer vasectomia.

Maria Carolina Bissoto (Valinhos, SP)

Médico não tem que "aceitar" decisão da mulher; médico tem de seguir a lei, ora bolas. Ponham esses pseudo-profissionais da saúde na cadeia!

Anna Amélia Meule (Uberlândia, MG)

São sintomas da era bolsonarista. Uma idealização dos tempos passados, um retorno à idade média, à necessidade obsessiva de controlar, de se opor aos direitos reprodutivos das mulheres. Um ímpeto sadista, machista, misógino, de impor preceitos religiosos ultrapassados às mulheres, de desconsiderar seus desejos e escolhas. Não somos máquinas reprodutivas!

Anete Araujo Guedes (Belo Horizonte, MG)

Difícil a sociedade entender que o corpo é da mulher.

Ana Rodrigues (Vitória, ES)

Disputa no mangue

"Projeto para deslocar caiçaras em São Sebastião (SP) gera reação de moradores e da Câmara" (Cotidiano, 23/4). Se os caiçaras ocupam esse local há dezenas de anos e o manguezal continua bem preservado, qual o sentido de tirá-los de lá?

Paulo César de Oliveira (Franca, SP)

Por essas e outras o PSDB morreu. Deixou de ser social-democrata e se aliou ao pior dos piores da sempre fascista direita brasileira.

Ricardo Candido de Araujo (Taboão da Serra, SP)

Estilo de vida

"Esposas tradicionais e os feminismos" (Vera Iaconelli, 22/4). Tem razão, a harmonia está no equilíbrio e ninguém é obrigado a seguir a "moda" para dirigir seus sentimentos.

Joya Fernande Sachs (São Paulo, SP)

Consumo digital

"UE investiga se versão de TikTok que paga por vídeo assistido é viciante" (Tec, 22/4). Eu só sei que essas redes sociais são todas viciantes. Eu tento fugir, mas acabo abrindo os links que alguém manda pelo WhatsApp e daí já era, viro um zumbi e perco, no mínimo, uma hora, é um horror!

Leonard Nun (Nova Lima, MG)