'Não fazer saneamento custa caro no SUS e na produtividade do país depois', diz leitor

Serviço essencial

"Privatização da Sabesp é concluída; Governo de SP levanta R$ 14,7 bi" (Mercado, 23/7). Agora é acompanhar para ver se realmente vão universalizar o serviço. Se sim, valeu a pena... Não fazer saneamento custa caro no SUS e na produtividade do país depois.

Carlos Amorim (São Paulo, SP)

"O preço da Sabesp privatizada" (Thiago Amparo, 24/7). Fale isso para o cara que, ao sair de casa, passa por cima do esgoto que corre a céu aberto. Fale isso para a mãe que, nesse momento, está num posto de saúde com seu filho porque não tem água tratada em casa. Fala que é um direito fundamental dela. Estou cansado de ter direitos. Eu quero água encanada para todos!

Araguaci Faustino da Silva (Goiânia, GO)

Há um princípio lógico que rege uma empresa privada: o lucro. Para obter lucro a empresa precisa vender mais ou cobrar mais caro. Mas a água não é um bem que se queira estimular a consumir cada vez mais, mas sim, a economizar. O alto consumo gera outro problema, que é o aumento do custo de geração de energia. Então o que fará uma empresa com finalidade de lucro?

Silvia Peres (São Paulo, SP)

Sistema eleitoral brasileiro

"TSE diz que urna brasileira é ‘totalmente auditável’, após fala de Maduro" (Política, 23/7). A questão é: as urnas da Venezuela são auditáveis? É possível crer que não haverá manipulação?

Enéias Teles Borges (São Paulo, SP)

Coincidentes discurso de Maduro, Bolsonaro e Trump, não por acaso. Nenhum admite ser derrotado em seu projeto pessoal.

Rosamaria Silva (Santo André, SP)

Cidade blindada

"Moradores instalam cancelas em rua no Pacaembu para controlar acesso de carros" (Cotidiano, 24/7). Haddad teve péssima avaliação, mas é inegável que na época dele a cidade era muito melhor. As administrações posteriores foram uma vergonha e pouco fizeram para a cidade. Hoje paulistanos gastam mais com condomínios caríssimos, carros blindados, segurança privada, mas jamais pensam em pagar mais impostos para melhorar a cidade. Seu apartamento é valorizado pelo bairro que você mora, não pelo condomínio com área "gourmet".

Henrique Oliveira (São Paulo, SP)

Visão equivocada

"Polarização cria falso juízo sobre evangélicos" (Editoriais, 24/7). O problema são as lideranças evangélicas, na vida política ou no púlpito, que radicalizam para dominar. Incutem medo, tem interesse em dividir, para manter poder.

Dario Leopoldo (São Paulo, SP)

O evangélico tem o seu direito como cidadão de opção política. O erro está nos pastores cabos eleitorais que misturam religião com política que são como água e óleo não se misturam.

Paulo Wandermurem (Itaboraí, RJ)

Mapa da desnutrição

"Fome atinge 8,4 milhões no Brasil, mostra estudo da ONU" (Cotidiano, 24/7). Simplesmente revoltante.

Zilda Bastos Mello (Salvador, BA)

Se no mundo todo produzimos alimentos para 12 bilhões de pessoas, por que ainda tem nações passando fome?

Ivo M. Ferreira (São Paulo, SP)

Enquanto houver fome, não haverá política digna. Enquanto continuarem os absurdos da classe política, haverá fome.

Fabrício Schweitzer (Florianópolis, SC)

Projeto piloto

"Voa Brasil desidratado é uma ‘genialidade’ que viu a luz do dia" (Bruno Boghossian, 24/7). O melhor plano seria acabar com o monopólio da aviação brasileira, onde já tivemos em 50 anos as quebras das grandes empresas de aviação por questões tributárias e demais custos do produto. O único remédio de esquecer "esmola" nesse setor de serviços seria abrir o mercado nacional a empresas estrangeiras, como ocorreu com a cerveja e outros produtos.

Antonio F. Carvalho (Belém, PA)

Eleições nos EUA

"Defesa da democracia é mais importante do que qualquer cargo, diz Biden" (Mundo, 24/7). Não dá para passar essa: ele só saiu por que pararam de fazer doação. Democracia nada! Menos, menos.

Emilio Bazzani (Tabapuã, SP)

Pela primeira vez, Biden foi perfeito em seu discurso. O mundo está com Kamala. Chega de retrocessos. Precisamos salvar o futuro de nossos descendentes e não haverá futuro com o negacionismo de Trump.

Enir Antonio Carradore (Criciúma, SC)

Luxo no Inhotim

"Como é se hospedar dentro do Inhotim, que ganhará um hotel ainda neste ano" (Turismo, 24/7). E todo esse dinheiro vem de onde? Inhotim garantiu e garante os recursos para a construção? Nada mais vil que a desigualdade social de um país potencialmente rico em que os recursos favorecem a uma elite predadora.

Graça Almeida (São Paulo, SP)

Cinema

"‘Divertida Mente 2’ perde no humor debochado ao optar pelo didatismo" (Vera Iaconelli, 24/7). "Às vezes um charuto é só um charuto". A função do filme é entreter os espectadores e gerar lucros para os estúdios. Uma das premissas de uma animação é que ele pode não fazer sentido algum, nesse caso faz sentido, porém não precisa ser complexa e didática, pois perde a função de entreter e não gera lucro.

Luciano Arruda (São Paulo, SP)

Concordo com tudo, mas temos que entender que o filme é um apanhado "didático" dos conceitos da psicologia. Não é nem se trata de uma pessoa real. Nesse ponto o filme é perfeito e por isso que tem esse sucesso todo.

Eduardo Batista de Souza (Diadema, SP)