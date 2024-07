Para leitora, Tarcísio é responsável pelas 72 cracolândias em SP

Cracolândias ambulantes

Tarcísio conseguiu: 72 cracolândias ("Cidade de São Paulo tem 72 cracolândias espalhadas por 47 bairros, de áreas nobres a periferia", Cotidiano, 20/7)! Como um político consegue se tornar um multiplicador.

Márcia Shimae Tokashima Nishiye (São Paulo, SP)

Sou da época em que usar drogas era crime, mas, nos tempos atuais, em que usuários são doentes, o caso passou a ser de saúde e está se alastrando. Tratem esses casos como de polícia para ver se eles não somem.

Benedito C. Pacifico (Duque de Caxias, RJ)

Rússia condena americano

O cara estava nos Urais (Rússia), ao lado de uma fábrica de blindados, procurando reuniões secretas com trabalhadores da indústria bélica ("Rússia condena repórter americano a 16 anos de cadeia por espionagem", Mundo, 20/7). Seria condenado em qualquer país.

Paulo Pinheiro Machado (Florianópolis, SC)

Observado por guarda russo e dentro de uma cela de vidro, Gerchkovitch ouve o veredicto na corte de Iekaterimburgo - Alexander Nemenov/AFP

Apagão

O bug do milênio chegou com atraso de 24 anos ("Falha em sistema da Microsoft gerou apagão; no Brasil, bancos têm instabilidade", Mercado, 20/7).

Marcos Fernando Dauner (Joinville, SC)

Quem vai pagar o prejuízo?

Paulo Sales (Belo Horizonte, MG)

Aves e doença

Pergunta: E a venda no Brasil ("Agricultura suspende exportação de carne de aves para quatro países após caso de doença no RS", Mercado, 20/7)? Liberada?! Como será gerenciada a distribuição no Rio Grande do Sul e no restante do país?

Maria Rita Torraca Gordin (São Paulo, SP)

Quilombolas e analfabetismo

É preciso política pública permanente para tratar da educação, da saúde e da regulação fundiária, para que essa população alcance o mínimo da igualdade preconizada na Constituição ("1 em cada 5 quilombolas no Brasil é analfabeto, diz Censo", Cotidiano, 20/7). As questões levantadas para o problema, como localização ou vida nos sertões, são absurdas. No século 21, com sistemas de comunicação que alcançam distantes locais e a plena consciência do que é exclusão, incluir essas comunidades é corretíssimo.

Alexandre F. Junior Matos (Niterói, RJ)

Dano ambiental

Que tristeza ("Usina é multada em R$ 18 milhões por morte de peixes em rio de Piracicaba (SP)", Ambiente, 20/7)! O valor não cobre o dano causado na biota aquática, no hidrológico, no geológico e nas populações que dependem do ambiente como um todo, além dos peixes. E querem negar a responsabilidade. Isso não pode ser chamado de ignorância ecológica, e sim de crime.

Angela Bueno (Florianópolis, SC)

Decisão autoritária

"Ativistas ambientais são condenados de 4 a 5 anos de prisão no Reino Unido" (Ambiente, 20/7). Isso lembra ditaduras de América Latina, Oriente Médio, Rússia... Essas que o Reino Unido tanto condena.

Monica da Silva Nunes (Rio Branco, AC)

Ativistas climáticos do grupo britânico Just Stop Oil condenados de 4 a 5 anos de prisão por organizarem protesto em rodovia na Inglaterra - Divulgação

Protetores solares

A questão da cartela de cores é empecilho muito grande para a compra desses produtos ("Protetores solares com cor são práticos e oferecem boa cobertura", Equilíbrio, 20/7). Eu, mesmo parda, tenho dificuldades para encontrar um que se adapte ao meu tom.

Vitória Furtado (Valença, RJ)