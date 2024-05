Leitores falam de 'pós-graduação' em puxação de palmas

Entusiasmo

"O puxador de palmas" (Antonio Prata, 4/5). Eu me identifiquei com o texto porque sou puxadora de palmas. Agora, na Sala São Paulo (lugar que mais batem palmas em São Paulo), seguro minhas mãos para não pagar mico...

Daniela Franco (São Paulo, SP)

Às vezes o puxador de palmas falha e fica sozinho nos seus aplausos... Aí é preciso pós-graduação em puxação de palmas: manter-se firme, convicto e expansivo em seus solitários aplausos, ignorando os olhares críticos ao redor. Só os mais avançados na arte de puxar palmas alcançaram este nível de excelência.

Marcos Correia (Goiânia, GO)

Palmas durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos em Londres, em 2012 - Toby Melville/AFP

Madonna no Rio

"Madonna fez da praia de Copacabana a maior pista de dança do mundo" (Ilustrada, 5/5). Viva a liberdade, viva a democracia! O resto é mimimi de gente reacionária, recalcada e mal amada!

Domingos Sávio Oliveira (Natal, RN)

É uma alegria ver a camisa amarela ser liberta do seu cativeiro. O conceito de liberdade exercido no seu mais profundo significado: pessoas com seus gostos particulares, felizes, dançando e cantando, sem disseminar ódio a quem quer seja. Fora o movimento econômico e exposição turística para o Rio de Janeiro e o Brasil. Deveria servir como refundação civilizatória em um país adoecido.

Andre Moraes (Rio de Janeiro, RJ)

Madonna é ícone. Mesmo aqui em Porto Alegre, depois de caravanas saírem para doações aos desabrigados em hipermercados e outros lugares, grandes e pequenos grupos se reuniram em casas e apartamentos para uma breve pausa na tragédia. Com vinhos ou sem, a classe média parou em frente às telas para a "Celebration" de Madonna.

Lorena Pardelhas (Porto Alegre, RS)

Contrastes

"Madonna e as enchentes do Sul" (Jorge Abrahão, 4/5). O que parece estranho em haver, ao mesmo tempo, a catástrofe que atinge o Rio Grande do Sul e o show da Madonna é que, enquanto alguns ficam eufóricos com esse show, outros ficam felizes quando se encontram a salvo. Dá para haver tanta alegria com tanta tristeza?

José Leon Crochík (São Paulo, SP)

Sim, a tristeza das enchentes no Sul contrasta com a euforia do evento no Rio. Mas não creio que seja inteligente dizer que o valor do patrocínio do show da Madonna poderia ter sido aplicado em educação, saúde e até mesmo prevenção de desastres naturais. O patrocínio parece um gasto, mas, em termos econômicos, é investimento, porque o impacto do show na economia local gera retorno em impostos etc. que superam o valor patrocinado.

Jeverson Silva (Rio de Janeiro, RJ)

Não sou gaúcha, mas sou apaixonada pelo estado. Estou muito triste pelas imagens e por tudo o que vi na TV. Acompanhei o show de Madonna também pela TV, pois sou fã dela. A arte é um meio de trazer desenvolvimento, grana e a vinda de Madonna provou isso dado os números que o Rio faturou. A tragédia do Rio Grande do Sul mostra que está faltando um plano federal para enfrentar, de fato, a realidade: estamos destruindo o planeta.

Roberta Melissa Oliveira Sales (Diadema, SP)

Outro evento em Copacabana

"Comício de Bolsonaro em Copacabana ofereceu registro público de fenômenos patéticos" (Muniz Sodré, 4/5). Cenas deprimentes, grotescas, com falas vazias, mal articuladas. Por falta de propostas, apelam para uma pauta de costumes ultrapassada, reacionária e moralista. Trata-se de uma extrema direita fascista, onde não há espaço para o humor, o sorriso ou generosidade.

Anete Araujo Guedes (Belo Horizonte, MG)



Videoconferências

"STF tem presença física de todos os ministros em 6 de 22 sessões e omissões para participação remota" (Política, 4/5). É a "Justiça itinerante" em grande estilo.

José Felipe Ledur (Porto Alegre, RS)

Mas isso é um privilégio para o STF, porque os demais tribunais do país são obrigados a comparecer presencialmente nas sessões. Faça o que eu falo, mas não o que eu faço. Isso é para uns poucos.

Alessandra Maria (Belo Horizonte, MG)

Não há prejuízo nos julgamentos de forma remota, até porque este método já se mostrou eficiente e, portanto, está consolidado.

José Cruz (Carapicuíba, SP)

Melhoramento

"Avanço da genética cria supervacas precoces e com mais carne" (Mercado, 4/5). O "progresso" a qualquer custo. A modificação genética para ganhar mais dinheiro. É uma agressão para a natureza. Depois ela responde.

Waldir Roque Maffei (Farroupilha, RS)

Animais não humanos são seres sencientes, não devem ser tratados como mercadoria.

Maria Luiza Menten (São Carlos, SP)

O desenvolvimento de tecnologias aumenta consideravelmente a produção mundial de alimentos ano a ano. Porém, isso não reduz o número de famintos. Faltam ética e moral distributiva no mundo.

Jonas Nunes dos Santos (Juiz de Fora, MG)

Menopausa

"‘Não me sinto a mesma’: Conheça os sintomas inespecíficos da perimenopausa" (Equilíbrio, 4/5). Precisamos falar muito de menopausa. Como disse a reportagem os próprios médicos não têm essa formação na universidade. Já passei com médicos que não aceitam os sintomas e não trabalham com reposição hormonal, um deles pediu para eu tirar férias. Por dez anos?

Edmara Gizélia Garcia Braz (São Paulo, SP)

Consciência

"Com o que sonham drosófilas?" (Marcelo Leite, 4/5). Eu não tenho dúvida de que plantas são sencientes. Quanto às drosófilas, sonham com bananas. De preferência a nanica.

Luiz Fernando Schmidt (Goiânia, GO)