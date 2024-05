É um orgulho para o país o legado de Ayrton através do instituto, diz leitora

Instituto Ayrton Senna

"Brasil desperdiça 40% do talento de crianças e jovens, diz Viviane Senna" (Educação, 1º/5). É um orgulho para o país o legado de Ayrton através do instituto presidido por sua irmã.

Roberta Melissa Oliveira Sales (Diadema, SP)

Como muitos, quando surgiu o IAS pensei que a maior motivação seria buscar isenções fiscais. Hoje me convenci que esta é uma das nobres iniciativas neste Brasil —corroído pela ganância da classe política e imerso numa ignorância crescente— que buscam ajudar a formação educacional infantil e que devem ser aplaudidas e apoiadas. Parabéns aos seus gestores e em especial a Viviane Senna!

Mario Catucci Jr. (São Paulo, SP)

Iniciativas como essa deveriam servir de exemplo e receber das empresas maior apoio para que realmente a educação seja prioridade.

Antonio Carlos Nogueira (Fortaleza, CE)

Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna - Ivan Franchet/Instituto Ayrton Senna

Saúde pública

"SP tem três meses para retirar mais de 900 pacientes de manicômios judiciários" (Cotidiano, 1º/5). Nenhum passo atrás; manicômio nunca mais! Afigura-se SP se tornar um estado medieval por mecanizar a pedagogia , o tratamento psicanalítico, o investimento no SUS. Desse modo, ignora o sofrimento psíquico, relativiza a importância de Raps e investe na demonização do ser humano rotulado como louco.

Cristiano Kock Vitta (Limeira, SP)

Reputação

"Mr. Musk, as suas empresas não são sustentáveis" (Rodrigo Tavares, 1º/5). O mote de Musk se resume apenas a modinha da vez que é a sustentabilidade. Como todo empresário ganancioso que se preze, não gosta de nada que lhe dê prejuízo. Principalmente se tratando de direito trabalhista. O irônico disso é que o homem que grita aos sete ventos defender a liberdade de expressão não gosta de ser cobrado de seus funcionários. É hipocrisia que se chama?

Sam Duart (Macapá, AP)

Novidade zero que grandes empresas queiram vender uma imagem de justas e humanizadas, e, na prática, não tenham nada disso. Musk é só mais um na longa história de empresas que vendem uma imagem utópica de seus negócios.

Fernando Alves (São Paulo, SP)

Redes sociais

"Silvio Almeida rebate executiva da Meta e diz que redes estão colonizadas por extremistas" (Política, 1º/5). A regulação das mídias sociais é algo imprescindível e urgente.

Flávio Taylor (São Paulo, SP)



Imóvel de 154 m²

"Boulos agora é proprietário de casa e deve perder apelo explorado em eleição" (Política, 3/5). Não é necessário ser pobre para desejar que as outras pessoas saiam da pobreza. Pelo contrário, acho meritório se preocupar pelos outros mesmo tendo uma vida resolvida.

Ricardo Pérez (Curitiba, PR)

A verdade é que o Boulos paga de pobre mas é filhinho de papai, mas ao menos não recebe dinheiro de empreiteiras, incorporadoras, PCC e afins. Impostura por impostura, ao menos a do deputado é só de marketing.

Francisco Barbosa (São Paulo, SP)

Combate à dengue

"Os descasos do poder público com a dengue" (Editoriais, 1º/5). Todos sabem que o SUS é um sistema de corresponsabilidade entre Ministério da Saúde, secretarias de Saúde dos estados e municípios. E que no governo passado houve um desmonte das políticas públicas de saúde em todos esses entes administrativos, principalmente no que se refere a vacinação. Muitos governadores e prefeitos estão ligados politicamente aos governo passado e praticam essa política. Um exemplo é o governador Zema que desobriga os pais de vacinar seus filhos.

Marcelo Ribeiro (Belo Horizonte, MG)

É uma vergonha, mais de 30 anos de democracia e não conseguimos extirpar essa doença. No Brasil do PSDB, do PT e do Bolsonaro, muda-se tudo para não mudar nada! Somos o país com uma das maiores concentrações de renda, com uma carga tributária que penaliza os pobres e não devolve em qualidade dos serviços públicos. Vergonha, vergonha e vergonha!

Cassio Silveira (São Paulo, SP)