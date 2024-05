Leitor diz que governos do PT são marcados por clientelismo e apadrinhamento

Falta de transparência

"Ministério da Saúde infla equipes sem concurso e esconde lista de contratados" (Saúde, 16/5). Isso é notório no governo do PT. Clientelismo e apadrinhamento. O trem da alegria pago pelo povo a toda velocidade…

Luis Fernandes (Petrópolis, RJ)

Que façam um bom trabalho, que é isso que o país precisa. Na Saúde, ter pessoas qualificadas e que vistam a camisa do SUS é essencial para melhorar a saúde pública. E é no governo do PT que se abrem mais concursos públicos.

Debora Priscila Panhoto (Suzano, SP)

Como que pode um ministério contratar milhares de funcionários e não ter dados cadastrais? É muita desfaçatez desses gestores.

Pedro Teixeira (São Paulo, SP)

O presidente Lula em coletiva sobre a saúde com a ministra Nísia Trindade - Gabriela Biló/Folhapress

Narrativas

"Governo Lula se inspira no TSE em ação contra fake news sobre tragédia no RS" (Política, 16/5). É preciso diferenciar simples críticas ao governo, que fazem parte de um regime democrático, que permite o contraditório, de notícias realmente falsas, anacrônicas ou fora de contexto, e não colocar tudo num mesmo saco, só considerando o que for favorável a ele, pois isso seria o que ocorre com ditaduras.

Tersio Gorrasi (São Paulo, SP)

Abordagens

"O neoliberalismo não desperdiçará a tragédia gaúcha" (André Roncaglia, 16/5). Atenta estou às ações do governo federal diante da tragédia. As do governo estadual existem? O governo federal vem atuando corretamente até aqui. O capital político a ser extraído da tragédia claro que está sendo visado! Mas não é ilegítimo, nem espúrio, vulgar ou populista. As ações concretas são as que legitimam e alicerçam a adoção de uma política de Estado.

Maria Christina de Almeida (São Paulo, SP)

Homofobia

"Influencers usam discurso religioso para fazer apologia da ‘cura gay’" (Cotidiano, 17/5). Quem acredita em cura gay precisa de um cura burro.

Luís Santana (Brasília, DF)

Dinâmicas

"Lewandowski recebe Eduardo Bolsonaro e diz que não pediu investigação; oposição mira Pimenta" (Política, 15/5). Difícil pensar numa saída racional para esse circo democrático.

João Eduardo (Poços de Caldas, MG)

O nível intelectual e moral de nossos políticos é muito baixo. Como reflexo, temos o STF que temos. Se considerarmos que temos o governo que merecemos, então precisamos melhorar como cidadãos.

Helio Sisco (Curitiba, PR)



Sede

"Brasil supera candidatura europeia e vai receber Copa do Mundo feminina de 2027" (Esporte, 17/5). Muito bom para o desenvolvimento do futebol jogado pelas meninas, que ainda enfrentam, além da falta de estrutura/apoio, muita discriminação! Muitos talentos se perdem neste Brasil afora!

Antonio Alencar (Brasília, DF)

Toda vez que o PT está no poder é isso. Pão e circo. Seria muito melhor para o evento ser realizado na Europa, com maior visibilidade e menor risco aos turistas. Pelo menos dessa vez não vai ter propina na construção dos estádios.

Paula Faria (Palmas, TO)

Virada Cultural

"Virada Cultural 2024: veja os principais destaques em cada uma das cinco regiões de SP" (Guia, 16/5). E pensar que já frequentei a Virada por tantos anos em tempos passados. Com essa programação, passarei longe com orgulho.

Vera Lucia Frayze David (São Paulo, SP)

Solitude

"Entendo quem prefere viver sozinho, mas não vejo vantagem em romantizar a solidão" (Juliana de Albuquerque, 16/5). Acho que ninguém romantiza a solidão. A vida acontece, frequentemente, numa direção que não desejamos. E, sim, a solidão, como tudo nesta vida, tem seus lados bons. A liberdade e a independência são alguns desses lados.

Herbert Luiz Braga Ferreira (Manaus, AM)

Identificação

"Bem grandão" (Tati Bernardi, 16/5). Você tem um talento inato para fazer graça das próprias mazelas. Esta sua crônica é para ser guardada para reler sempre que estivermos assim cabisbaixos. Hoje gargalhei com vontade!

Jaqueline Mendes de Oliveira (Rio de Janeiro, RJ)

Coluna primorosa, no jeito que a autora tão bem domina. Quanto à colonoscopia, que coisa odiosa. Enquanto a medicina não conseguir descartar esse exame, considero que ela ainda está na Idade Média.

David Waisman (Brasília, DF)