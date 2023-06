Dez anos depois, podcast conta o que houve nas ruas em junho de 2013

São Paulo

Há exatos dez anos, em 13 de junho de 2013, o terceiro ato contra o aumento das passagens do transporte público em São Paulo acabaria com uma mudança nos rumos daquele movimento. O aumento da repressão policial, com casos de violência contra manifestantes, transeuntes e jornalistas, faria os protestos ganharem corpo de forma decisiva.

Depois daquele dia, os grupos nas ruas viram diferentes setores aderirem aos atos, tornando a pauta cada vez mais difusa.

Aqueles acontecimentos fariam junho de 2013 se transformar em um marco na história recente do país. Até hoje, o período é alvo de debates a respeito do que motivou as manifestações —era só por 20 centavos?— e dos desdobramentos que os atos tiveram —em organizações da sociedade civil, nos procedimentos policiais e na política institucional brasileira.

O Café da Manhã desta terça-feira (13) revisita os protestos de dez anos atrás para explicar como eles reuniram gente tão diferente e analisar alguns dos significados deles. A repórter da editoria de podcasts Angela Boldrini e a apresentadora do Café Gabriela Mayer falaram com pessoas que estiveram nas manifestações e que estudam junho de 2013.

O episódio ouve os organizadores dos atos Lucas Monteiro e Mayara Vivian, que faziam parte do Movimento Passe Livre em 2013, a ativista Pâmella Vaz, o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil), a cientista política Camila Rocha e o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Lima. O Café também ouve o diretor de Redação da Folha, Sérgio Dávila, e o repórter Artur Rodrigues.

O programa de áudio é publicado no Spotify. É possível ouvir o episódio clicando acima.

