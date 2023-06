Podcast: as negociações do centrão com o governo por mais ministérios

São Paulo

O centrão, grupo liderado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), quer que o presidente Lula (PT) abra espaço na Esplanada dos Ministérios para acomodar integrantes de partidos como PP, União Brasil e Republicanos.

A Folha mostrou que aliados do presidente defendem que ele faça concessões de forma fatiada, para evitar a interpretação de que o governo está cedendo à pressão e a imagem de um governo enfraquecido, depois de tensões entre Lula e Lira.

O PP, de Lira, quer o Ministério da Saúde, hoje ocupado pela ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz Nísia Trindade, que não tem filiação partidária e dá à pasta caráter técnico. O partido avalia propor o apadrinhamento de um ministro que seja do setor, em vez de indicar diretamente um parlamentar para o comando da pasta.

A negociação mais avançada é com Elmar Nascimento, líder da União Brasil, que quer o deputado paraense Celso Sabino no comando do Ministério do Turismo. Hoje, a cabeça da pasta é Daniela Carneiro, que pediu desfiliação do partido em abril.

Com o Republicanos, que resiste em entrar no governo, o acerto ainda tem ressalvas e envolveria cargos do segundo e do terceiro escalão.

O Café da Manhã desta segunda (12) conta os bastidores das negociações entre o governo e o centrão e explica que mudanças podem ser feitas nos ministérios. O editor da coluna Painel, Fábio Zanini, analisa o que está em jogo com alterações no primeiro e no segundo escalão.

