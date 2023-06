Podcast analisa acenos do governo Lula para tentar atrair a classe média

A classe média entrou no radar do governo Lula, depois de ter ganhado menos atenção que os mais vulneráveis no discurso de campanha e nos primeiros anúncios do Planalto. O presidente tem feito menções ao grupo em pronunciamentos e incluído a parcela, estimada em 95 milhões de brasileiros, em programas.

Entre eles está o Minha Casa Minha Vida, que ampliou o valor dos imóveis financiados pelo programa e a faixa de renda das famílias, passando a contemplar quem tem renda familiar de até R$ 8.000. O programa de incentivo a carros "populares" incluiu modelos com valor de até R$ 120 mil. E o presidente ainda renovou a promessa de, até o fim do mandato, isentar do imposto de renda quem recebe até R$ 5.000.

Pontuais, as medidas indicam que o governo sabe o desafio que tem para atrair um estrato que, em 2022, preferiu Jair Bolsonaro (PL), segundo as pesquisas anteriores à votação. Se perdeu o apoio recente, nos mandatos anteriores o petista expandiu a classe C e angariou nela um apoio importante —por isso o foco em voltar a conversar com esse grupo.

O Café da Manhã desta segunda-feira (26) discute os acenos do governo Lula à classe média e analisa como esse movimento pode se refletir na política e na economia do país. O podcast entrevista Fernando Canzian, repórter especial da Folha.

