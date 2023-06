Podcast discute 1º dia de julgamento de Bolsonaro no TSE e a defesa de ex-presidente

São Paulo

O Tribunal Superior Eleitoral retoma na próxima terça-feira (27) o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível. Na sessão desta quinta (22), o processo foi apresentado junto com os argumentos de defesa e acusação.

A ação acusa o político de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por uma reunião com embaixadores, realizada em julho do ano passado, no Palácio da Alvorada. No encontro, transmitido pela TV Brasil, o então presidente mentiu sobre as urnas eletrônicas.

A leitura do relatório do ministro Benedito Gonçalves tomou a maior parte da sessão. Depois, falaram os advogados das duas partes. O PDT, partido autor da ação, argumenta que o processo trata de uma "pluralidade de fatos" e que a reunião com embaixadores faria parte de uma trama que resultou em uma tentativa de golpe de Estado.

O advogado do ex-presidente, Tarcísio Vieira de Carvalho, voltou a criticar a inclusão da minuta golpista encontrada com o ex-ministro da Justiça Anderson Torres no processo e afirmou que o bolsonarismo como movimento político não está em julgamento. À Folha Bolsonaro chamou de afronta do TSE uma eventual inelegibilidade.

O Café da Manhã desta sexta-feira (23) discute as estratégias da defesa e da acusação no processo contra Jair Bolsonaro no TSE e analisa suas repercussões. O podcast entrevista Alberto Rollo, advogado especialista em direito eleitoral.

