Podcast discute crise dos planos de saúde e sobrecarga do SUS

São Paulo

Criado em 1988, o SUS (Sistema Único de Saúde) atende cerca de 190 milhões de brasileiros, segundo dados do Ministério da Saúde de 2022. Desses usuários, 80% usam apenas o sistema público de saúde.

Responsável pela vacinação dos brasileiros durante a pandemia de Covid-19, o SUS foi homenageado nas redes e até estampou camisetas —com o Zé Gotinha, mascote das vacinas, e frases como "valorize o SUS".

Mas essa não é a única faceta da saúde pública brasileira. Hospitais superlotados e filas gigantescas fazem parte do cotidiano do sistema. Em 2023, o número de cirurgias eletivas aguardando agendamento passa de um milhão, segundo dados da Saúde.

E uma outra crise preocupa especialistas: a dos planos de saúde, que atendem 30 milhões de brasileiros e reclamam de fraudes e prejuízo operacional. A diminuição da atuação do sistema de saúde suplementar levaria a um aumento da pressão sobre o SUS.

O episódio desta quarta-feira (21) do Brasil à Vista discute como tornar o SUS mais eficiente, de que forma a crise dos planos de saúde pode afetar o sistema público e o que pode ser feito pra resolver problemas como a volta de doenças consideradas erradicadas, como sarampo.

O tema é debatido com os especialistas Marjorie Chaves e Rudi Rocha. Marjorie é pesquisadora da UnB e coordenadora do Observatório de Saúde da População Negra, e Rudi é professor da Fundação Getúlio Vargas e diretor de pesquisa do Ieps (Instituto de Estudos para Políticas em Saúde).

O programa é apresentado pelo advogado Irapuã Santana e pela repórter Angela Boldrini. Irapuã é doutor em direito processual pela UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), advogado da Educafro e presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB-SP.

Angela é jornalista e apresentadora de podcasts na Folha e já esteve nos microfones do Café da Manhã e do Sufrágio, um programa sobre mulheres e política com apoio do Pulitzer Center for Crisis Reporting. A edição de som do Brasil à Vista é de Raphael Concli.

