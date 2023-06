Podcast discute como Cristiano Zanin chega ao STF após aprovação no Senado

São Paulo

O advogado Cristiano Zanin é o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Depois de uma sabatina de quase oito horas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, nesta quarta-feira (21), ele teve a indicação aprovada no plenário, com 58 votos a 18.

A sabatina correu sem sobressaltos, com elogios à trajetória e ao perfil visto como garantista de Zanin partindo mesmo de nomes da oposição. Aguardadas devido às rusgas que vêm de julgamentos da Operação Lava Jato, as perguntas do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) seguiram o tom morno do interrogatório.

Zanin foi perguntado principalmente sobre a proximidade com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sobre a possibilidade de julgar ações ligadas à Lava Jato. O ex-advogado do petista disse que terá independência e que não vai se declarar necessariamente impedido em casos relacionados à operação ou ao presidente —fará uma análise caso a caso.

Zanin chegou ao Senado com a aprovação dada como certa, depois de uma articulação que incluiu diálogos com políticos de diferentes filiações e teve o apoio de ministros do STF. O ex-advogado de Lula vai ocupar a vaga de Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril; pela idade, ele pode ficar na corte até 2050.

O Café da Manhã desta quinta-feira (22) analisa a sabatina no Senado e discute como Zanin vai se integrar à atual Suprema Corte. O podcast entrevista Rubens Glezer, professor de direito da FGV, coordenador do projeto Supremo em Pauta e autor do livro "Catimba Constitucional: o STF, do Antijogo à Crise Constitucional".

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

