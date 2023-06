Podcast discute rumos da CPI do 8 de Janeiro depois de primeiro depoimento

São Paulo

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre o 8 de Janeiro deu nesta terça-feira (20) a largada formal dos trabalhos de investigação, ao ouvir seu primeiro depoente. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques negou que a corporação tenha atuado para prejudicar eleitores de Lula (PT) no dia do segundo turno das eleições, no ano passado.

A convocação de Vasques foi feita pela suspeita de que fiscalizações da PRF no dia 30 de outubro tenham sido feitas para tentar dificultar a chegada de eleitores de Lula aos locais de votação. Ele disse que a corporação é alvo da "maior injustiça da história" e que o antigo cargo dele nunca foi usado em benefício do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Nesta terça, a CPI também aprovou novas convocações, entre elas a do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional Gonçalves Dias e a do coronel do Exército Jean Lawand Junior. A primeira sessão com depoimentos foi marcada ainda por discussões; um bate-boca entre a relatora, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA), e o deputado Eder Mauro (PL-PA) —que não integra a CPI— interrompeu os trabalhos por 15 minutos.

O Café da Manhã desta quarta-feira (21) resume o primeiro dia de depoimentos na CPMI do 8 de Janeiro para analisar como está o jogo de forças entre oposição e governo e discutir quais devem ser os próximos passos da comissão. O podcast entrevista Thaísa Oliveira, repórter da Folha em Brasília.

