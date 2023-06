Podcast: o que tensão entre Lula e Lira indica sobre presidencialismo de coalizão

São Paulo

A votação da medida provisória que organiza a Esplanada dos Ministérios e o cabo de guerra entre Congresso e Planalto na semana passada, além de mostrarem mais uma vez a força política do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), colocaram em perspectiva o modelo que ficou conhecido como presidencialismo de coalizão.

O sistema, no qual um presidente eleito sem maioria no Parlamento precisa negociar com cargos e verbas para formar uma aliança que garanta governabilidade, se consolidou com Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e nos dois primeiros mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Desde o governo Dilma Rousseff (PT), porém, quando o poder do Congresso cresceu diante de um Executivo enfraquecido, o modelo é questionado.

A avaliação no terceiro mandato de Lula é que a correlação de forças entre os Poderes mudou, e que o petista precisa aprender a lidar com isso. Mas as negociações das últimas semanas também mostraram que o presidente ainda tem força —Lula se envolveu diretamente na articulação em torno da MP da Esplanada.

Em meio à falta de consenso sobre o que a tensão entre os Poderes representa, o Café da Manhã desta segunda-feira (5) discute como está o equilíbrio entre Legislativo e Executivo. O cientista político Sérgio Abranches, criador do conceito de presidencialismo de coalizão, analisa em que medida as recentes quedas de braço entre Lira e Lula fazem parte do jogo ou sinalizam uma crise.

