Podcast discute nova etapa da investigação sobre assassinato de Marielle

São Paulo

Em delação premiada firmada no âmbito da investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o ex-policial militar Élcio Queiroz confirmou a participação dele próprio, de Ronnie Lessa e de Maxwell Simões Corrêa no crime —este último foi preso nesta segunda-feira (24).

Suel, como era conhecido, é ex-bombeiro e foi apontado por Élcio como responsável por monitorar a vereadora e por ajudar na preparação do assassinato. Ele já tinha sido preso em junho de 2020 por obstruir a investigação; segundo a polícia, o ex-bombeiro ajudou a esconder armas de Lessa, acusado de ter efetuado os disparos contra Marielle e Anderson.

Para o Ministério Público do RJ e a Polícia Federal, a delação de Élcio preencheu lacunas do inquérito e forneceu novas provas. O ex-PM, preso por dirigir o carro de Lessa na noite do crime, entregou o nome de um novo envolvido: Edimilson Oliveira da Silva, conhecido como Macalé, que teria intermediado a contratação de Lessa.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou nesta segunda que as investigações sobre o caso mudam de patamar. No começo do ano, ele comandou a movimentação para que a PF entrasse nas apurações. Segundo ele, a delação é fruto dessa parceria e pode ajudar a puxar o fio para responder quem foram os mandantes do crime.

O Café da Manhã desta terça-feira (25) conta as novas informações sobre as mortes de Marielle e Anderson, explica os principais pontos da delação de Élcio Queiroz e analisa o futuro das investigações. O podcast entrevista Camila Zarur e Fábio Serapião, repórteres da Folha.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gustavo Simon e Magê Flores, com produção de Carolina Moraes, Laila Mouallem e Victor Lacombe. A edição de som é de Raphael Concli.