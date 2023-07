Nando Reis fala ao Café da Manhã sobre gritos contra Bolsonaro e reencontro com Titãs

São Paulo

Em shows solo e na turnê de reencontro dos Titãs, Nando Reis ainda faz questão de falar contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Porque sofremos uma ameaça muito real e violenta de autoritarismo", diz. "O governo dele foi um terror, contra a classe artística e muito mais. Por isso foi importante me posicionar também na campanha."

O cantor e compositor é o convidado do terceiro episódio com vídeo do Café da Manhã, podcast Original Spotify produzido pela Folha. Na entrevista, explicou a crítica que fez —depois de uma apresentação do Rio de Janeiro na semana passada, em que pediu a prisão do ex-presidente— sobre o que considera apropriação de valores cristãos por bolsonaristas.

"Sou ateu, mas acredito que pela minha maneira de olhar o mundo e de agir estou mais próximo dos ensinamentos do cristianismo e do que entendo que ele prega", afirma. "O bordão ‘Deus, pátria e família’ [usado por aliados de Bolsonaro] é uma distorção falaciosa."

O cantor e compositor Nando Reis em entrevista ao Café da Manhã no estúdio na Redação da Folha - Mariana Goulart/Folhapress

Com 60 anos recém-completados, o músico prepara um novo álbum, com previsão de lançamento no segundo semestre, e na segunda (24) leva ao ar o último episódio do podcast autobiográfico "Lugar de Sonho". Ao Café ele falou desses projetos e das quatro décadas de carreira, calcadas em sucessos que compôs e parcerias que estabeleceu.

"Sou um artista muito bom, que conduz a carreira de maneira muito competente. Isso é um trabalho, que eu não admito que seja caluniado. Xingou, eu bloqueio; veio com papo de ‘lei Rouanet’, eu respondo. Porque eu trabalho ‘pacas’", diz, a respeito do processo de se tornar um artista independente. "Eu era doidão, o artista maluco, até sete anos atrás. Hoje eu olho para isso e penso: 'que desperdício'."

Sobre os Titãs, Nando contou do processo de saída da banda e de como tem curtido os shows de reencontro. "A obra do grupo é muito aberta e, de uma forma até assustadora, se comunica com os tempos de hoje. A turnê é carregada de sentidos emocionais, mas está atrelada a uma produção extremamente rica, poderosa e que cabe hoje."

Reprodução

O Café da Manhã, que traz o fundamental sobre os temas mais importantes do Brasil e do mundo desde 2019, estreou neste ano o formato de episódios com vídeo. Eles estão disponíveis no Spotify, dentro do mesmo feed, e no site da Folha.

O Spotify, que oferece vídeo desde julho de 2022, permite que os espectadores assistam gratuitamente o conteúdo em primeiro plano, com o vídeo em tela cheia, ou ao fundo, para escutar apenas o áudio.

A entrevista produzida pela equipe do Café é captada e editada pela TV Folha. O episódio desta sexta é apresentado por Magê Flores e Gustavo Simon, com produção de Daniel Castro, Carolina Moraes, Gabriela Mayer, Laila Mouallem e Victor Lacombe. A fotografia é de Mariana Goulart, Ludmila Daher, Kyara Silva e Dirceu Neto, com vinheta de Henrique Santana. A edição de vídeo é de Mariana Goulart.