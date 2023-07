Podcast discute fim do programa de escolas cívico-militares no Brasil

São Paulo

O governo Lula (PT) deu início ao processo de encerramento do programa federal que fomenta escolas cívico-militares. A iniciativa era uma bandeira de Jair Bolsonaro (PL) e recebia críticas por priorizar um número pequeno de unidades. O Ministério da Educação encaminhou ofício para que secretarias estaduais iniciem uma transição que retire os militares das escolas.

A decisão foi tomada em conjunto com a pasta da Defesa. Em nota, o MEC apontou como motivos para descontinuar o modelo os investimentos desproporcionais, a falta de respaldo na legislação do setor e um desvio de finalidade —tanto nas funções das Forças Armadas quanto no repasse de dinheiro da Educação para a Defesa.

O modelo cívico-militar, pelo qual militares da reserva, policiais e bombeiros atuam na administração da escola, ganhou evidência por indicadores educacionais positivos e por alegadamente atacarem o problema da indisciplina. Em 2018, o país tinha 120 unidades desse tipo; hoje, o MEC registra 202, que atendem a cerca de 120 mil alunos.

Analistas, porém, veem riscos na militarização da educação e apontam dados que indicam que o modelo não é uma panaceia para o desempenho dos alunos. O anúncio do fim do programa gerou críticas de figuras como o ex-vice-presidente e hoje senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). Governadores identificados com o bolsonarismo disseram que devem manter programas estaduais de incentivo ao modelo.

O Café da Manhã desta quinta-feira (13) explica o que são as escolas cívico-militares, discute as críticas a essas instituições e analisa os motivos do governo para acabar com o programa de incentivo. O podcast entrevista o repórter da Folha Paulo Saldaña.

