Podcast analisa como crise pública impacta o futuro de Tarcísio no bolsonarismo

São Paulo

A votação da reforma tributária na semana passada representou uma derrota para Jair Bolsonaro (PL) como líder da oposição. Ele vinha atacando o texto que acabou aprovado pela Câmara com ampla margem. A discussão sobre o tema também deflagrou a primeira crise pública entre o ex-presidente e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que apoiou a reforma e saiu vitorioso das negociações.

O desentendimento entre padrinho e afilhado político escancarou a insatisfação dos bolsonaristas com o governador –que chegou a ser hostilizado numa reunião do PL. No domingo (9), o governador minimizou o ocorrido e disse que sempre vai ser leal a Bolsonaro.

No Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio tenta conciliar acenos ao bolsonarismo e um discurso pragmático que inclui diálogos com o governo Lula (PT), mas a tentativa de equilíbrio tem desagradado a base radical do ex-presidente. Eles apontam que o governador tem um projeto político próprio, de olho na disputa presidencial de 2026 após a inelegibilidade de Bolsonaro.

Nesta segunda-feira (10), o Café da Manhã analisa as consequências políticas e eleitorais do embate público entre Tarcísio e Bolsonaro e discute o futuro da oposição ao governo Lula. O episódio ouve o repórter da Folha Igor Gielow.

