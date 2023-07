Podcast: repórteres viajam pelo país e contam qual é o 'O Poder do Agro'

São Paulo

Um dos setores mais dinâmicos da economia do Brasil, o agronegócio impulsiona o crescimento econômico e populacional de alguns estados e movimenta indústria, comércio e construção civil. Mas ainda convive com obstáculos como o descumprimento de regras ambientais e trabalhistas por parte do setor e desafios de logística no país.

O setor é tema de uma série de reportagens que a Folha lançou nesta semana, batizada de "O Poder do Agro". A atividade tem hoje peso relevante na economia (a produção em 2023 deve superar R$ 1,2 trilhão), na política (a bancada ruralista se consolida como uma das mais fortes do Congresso) e na cultura.

A série também trata das controvérsias no agronegócio. Ruralistas afirmam que uma minoria age na ilegalidade, mas o agro ainda é responsável por grande parte do desmatamento no país e é o principal alvo de fiscalizações sobre a prática de trabalho análogo à escravidão. Também persiste a fragilidade dos pequenos produtores —que respondem por só 23% das terras agrícolas no país.

Em meio a um cenário em que as exportações do agronegócio são decisivas para a balança comercial do país, novos negócios estão sob risco ante novas diretrizes de atores como a União Europeia —que têm aumentado o rigor contra a degradação ambiental nas cadeias produtivas.

O Café da Manhã desta quarta-feira (12) fala sobre a série "O Poder do Agro". Os repórteres Mauro Zafalon e Fernando Canzian explicam o que o setor representa na economia hoje e analisam problemas ligados a ele.

