Podcast discute politização do Judiciário e hostilidades a magistrados

Eventos que cruzaram a vida política do país e membros do Judiciário nos últimos dias revolveram a discussão sobre os limites das manifestações de magistrados e a radicalização das reações à postura dos tribunais.

No fim de semana, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes atacou a Operação Lava Jato em um evento de advogados e ironizou o ex-procurador Deltan Dallagnol, que recentemente teve o mandato de deputado federal cassado.

Antes, na quarta-feira (12), Luís Roberto Barroso disse "nós derrotamos o bolsonarismo", em evento da União Nacional dos Estudantes (UNE). Depois da repercussão, Barroso afirmou que se referia ao "extremismo golpista e violento" e que não pretendia ofender eleitores de Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal divulgou nota destacando que o ministro falava do "voto popular, não da atuação de qualquer instituição".

O debate sobre a politização do STF e a exposição dos ministros também esquentou com um caso de hostilidades ao ministro Alexandre de Moraes e ao filho dele, que teria recebido um tapa no rosto, por brasileiros no aeroporto de Roma, na Itália.

No episódio desta terça-feira (18), o Café da Manhã analisa a relação entre política e Justiça e discute a politização contra o Judiciário e dentro dele. O podcast entrevista Juliana Cesario Alvim, professora de Direito da UFMG e da Central European University.

