Podcast discute ascensão de Javier Milei e força da ultradireita na Argentina

Em uma eleição considerada das mais incertas da história da Argentina, o ultradireitista Javier Milei saiu como vitorioso das primárias –pleito preliminar que define os candidatos oficiais da eleição presidencial de outubro.

Figura nova na política argentina, o hoje deputado saiu na frente de grupos historicamente estabelecidos. Milei se identifica como um anarcocapitalista, carrega a bandeira anticorrupção e ficou conhecido por propostas radicais. Suas principais plataformas de campanha estão na economia (defende, por exemplo, um enxugamento radical do Estado, com o fim da saúde e da educação públicas) e na segurança (propõe a desregulamentação do mercado de armas).

O argentino é frequentemente comparado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que gravou uma mensagem ao vizinho depois do resultado considerado surpreendente.

As primárias mostraram uma guinada à direita, para além do resultado de Milei, que teve 30% dos votos. Na coalizão de oposição Juntos Por el Cambio, a vencedora foi a candidata considerada mais linha-dura, Patricia Bullrich, ex-ministra da segurança do governo de Mauricio Macri.

O peronismo teve o pior desempenho desde que as primárias foram implementadas, há 12 anos. O atual ministro da Economia, Sergio Massa, indicado pela vice-presidente Cristina Kirchner, é o presidenciável do grupo que hoje governa o país.

O Café da Manhã desta terça-feira (15) discute a ascensão de Javier Milei e analisa como os indicativos das urnas mexem na política da Argentina e dos vizinhos. O podcast entrevista Sylvia Colombo, colunista da Folha na Argentina.

