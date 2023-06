Sergio Massa, ministro da Economia, será candidato do peronismo na Argentina

Buenos Aires

Sergio Massa, atual ministro da Economia na Argentina, será o único candidato à Presidência do peronismo nas eleições de outubro no país. A coalizão surpreendeu ao anunciar a decisão na noite desta sexta-feira (23), às vésperas do fechamento das listas que vão concorrer nas primárias, em agosto.

Nesta quinta-feira (22), o ministro do Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, e o embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli, haviam anunciado suas pré-candidaturas pela mesma coalizão, que agora se chama União pela Pátria. Mas a aliança mudou de ideia na última hora, após um dia de negociações intensas.

O presidente da Argentina, Alberto Fernandez, e o ministro da Economia, Sergio Massa, em evento no Museu do Bicentenário da Casa Rosada em agosto de 2022 - Luis Robayo - 3.ago.23/AFP

"Por responsabilidade institucional, política e social, nosso espaço decidiu formar uma lista de unidades que nos representará nas próximas eleições", escreveu o grupo no Twitter. "Reconhecemos os companheiros Wado de Pedro e Scioli, que apostaram na unidade do peronismo, colocando o coletivo antes do individual", completaram.

Havia grande expectativa em relação ao anúncio porque a atual vice-presidente, Cristina Kirchner, vinha fazendo mistério em relação a quem apoiaria. Além de Massa e "Wado" de Pedro, o nome do governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, também passou a ser ventilado como seu preferido nos últimos dias.

Pairava ainda outra dúvida: se um deles concorreria sozinho ou disputaria as primárias com Scioli, que perdeu no segundo turno para Mauricio Macri em 2015 e estava ávido por entrar na corrida novamente. O presidente Alberto Fernández antes vinha defendendo primárias mais diversas, com abertura para vários candidatos, em oposição a Cristina.

Fernández nomeou Massa, que tem 51 anos, ao Ministério da Economia em julho de 2022. Antes disso, o político formado em direito foi presidente da Câmara dos Deputados por três anos e prefeito de Tigre por outros seis. Também foi chefe de gabinete de Cristina por um ano.

De perfil conciliador, ele até agora era visto como um ministro com a função de "segurar as pontas" do governo até as eleições, enquanto a inflação não para de subir, o dinheiro derrete e a pobreza cresce na nação que já foi mais rica que Alemanha, Itália e França.