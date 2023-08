Podcast: o transplante de Faustão e a lista de espera por órgãos no Brasil

São Paulo

O apresentador Fausto Silva, 73, contou com uma combinação de critérios técnicos para receber o coração de um doador neste domingo (27), 22 dias depois de ser internado em São Paulo. A explicação da Secretaria de Estado da Saúde sobre o procedimento foi publicada para dissipar dúvidas em torno do transplante. A agilidade para a realização da operação gerou desconfiança de que o apresentador pudesse ter sido beneficiado.

A Secretaria explicou que a lista de espera não considera apenas a ordem de chegada, mas também critérios como a gravidade do estado de saúde. A insuficiência cardíaca de Faustão o colocou nas prioridades, reduzindo o tempo de espera, que costuma ser de um a três meses para pessoas do tipo sanguíneo B que precisam de um coração.

O Brasil tem o maior sistema público de transplantes de órgãos do mundo, com uma lista de pacientes centralizada, controlada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que vale para as redes pública e particular. As centrais que conectam doadores e receptores são estaduais e operam um sistema informatizado que cruza a compatibilidade e indica prioridades.

O episódio desta terça-feira (29) do Café da Manhã explica como funciona a lista de transplante de órgãos no Brasil e discute o atual cenário de doações no país. O podcast entrevista Luciana Haddad, vice-presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e médica da equipe de transplantes do Hospital das Clínicas de São Paulo.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelas jornalistas Gabriela Mayer e Magê Flores, com produção de Laila Mouallem e Victor Lacombe. A edição de som é de Thomé Granemann e Raphael Concli.