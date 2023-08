Podcasts da Folha ganham exposição multimídia com bastidores das produções

São Paulo

Vinte e seis vozes e 18 trilhas sonoras contam a história (nem tão longa) da produção em áudio da Folha. O podcast que furou a bolha, o que começou tudo e o que leva o ouvinte para um mergulho na Amazônia. Quem fez os programas conta o que há de mais interessante em cada um deles.

Isso tudo está em uma exposição multimídia no saguão do prédio da Folha, na alameda Barão de Limeira. Da entrada do jornal se veem as lâminas, cada uma de uma cor. A primeira apresenta a exposição. Depois dela, cada uma trata de um podcast: conta o essencial sobre ele e dá o caminho (via QR-code) para o programa nas plataformas, onde o visitante pode ouvir mais.

Nova exposição no saguão da Folha apresenta a história da produção em áudio no jornal - Folhapress

A exposição traz informações sobre 17 programas. O catálogo da editoria de podcasts tem quase 30 produtos em áudio. Escolher entre eles não foi tarefa fácil —a gente priorizou mostrar a diversidade dentro dessa produção e registrar a caminhada da editoria.

Um segundo QR-code na lâmina leva até o trecho sobre aquele podcast no "audioguia". Para montar essa visita guiada em áudio, a editoria fez várias gravações com outros podcasters, para que eles contassem sobre o trabalho deles.

A equipe do Café da Manhã contou como é fazer um podcast diário de notícias. Chico Felitti lembrou como foram os dias em que a série A Mulher da Casa Abandonada movimentou as redes sociais. Rodrigo Vizeu falou sobre como começou o podcast que abriu todas as portas: o Presidente da Semana. Teté Ribeiro revelou a coisa mais legal que aprendeu quando produziu a Rádio Folhinha, podcast da Folha para crianças.

Nas lâminas, as cores, a organização das informações, o destaque de cada coisa: tudo isso foi pensado pelo designer Irapuan Campos. "O desafio era representar graficamente um conteúdo que é basicamente formado por áudio. As ideias surgiram a partir da referência de visitas guiadas em grandes museus", diz Irapuan.

Como a exposição é multimídia e a estrela é o áudio, nada mais justo do que poder aproveitar o conteúdo fazendo o que se gosta de fazer ao ouvir podcasts (lavar a louça?). O audioguia pela produção em áudio da Folha está disponível online, nos principais agregadores de podcasts.