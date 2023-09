Podcast conta como foi a captura de brasileiro foragido nos EUA

São Paulo

Drones, aeronaves com detecção de calor, cães farejadores, mais de 500 agentes, inclusão na lista da Interpol. Um aparato mobilizado por 14 dias de buscas que afetaram o cotidiano de um condado inteiro na Pensilvânia. Na manhã desta quarta-feira (14), enfim a polícia dos Estados Unidos conseguiu encerrar as buscas por Danilo Cavalcante, 34.

O brasileiro fugiu da prisão escalando uma parede em 31 de agosto, dias após ter sido condenado à pena perpétua por ter matado a ex-namorada. Pelos dias seguintes, circulando só à noite por uma região cercada de mata, tentou pedir ajuda a duas pessoas e chegou a furtar uma van, invadir casas, mudar o visual e roubar um fuzil.

Escolas foram fechadas e vias, bloqueadas, devido ao aviso da polícia de que ele era considerado extremamente perigoso. Depois da detenção, os policiais envolvidos chegaram a posar para uma foto com o brasileiro algemado ao centro. Ele passou por exames médicos e foi transferido pra uma prisão estadual.

Além do assassinato nos EUA, cometido em 2021, Cavalcante é acusado de outro homicídio no Brasil; a Justiça do Tocantins marcou o júri do caso para o mês que vem.

Nesta quinta-feira (14), o Café da Manhã conta como um criminoso brasileiro conseguiu fugir por duas semanas da polícia americana. A repórter Fernanda Perrin, correspondente da Folha nos EUA, explica por que essa história repercutiu muito além de um bucólico condado da Pensilvânia.

