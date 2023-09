Podcast: o que é o Tribunal Penal Internacional e qual o peso dele para o Brasil

Declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro da Justiça, Flávio Dino, lançaram luz nesta semana sobre o peso da participação do Brasil no Tribunal Penal Internacional —e também sobre o peso da corte para o país.

O TPI foi criado em 1998 para julgar pessoas acusadas de crimes de guerra e contra a humanidade. O Brasil assinou o tratado de fundação em 2000 e o incorporou à legislação dois anos depois. Lula e lideranças petistas já fizeram acenos à corte, ao por exemplo defender que ela julgasse o ex-presidente Jair Bolsonaro pela conduta durante a pandemia.

No começo desta semana, porém, Lula fez críticas ao TPI ao recuar da declaração de que Vladimir Putin não corria o risco de ser preso em uma eventual viagem ao Brasil —o presidente da Rússia é alvo de mandado de prisão expedido pela corte, e os signatários devem, em tese, se comprometer a cumprir ordens dela.

Para Lula, quem vai decidir sobre uma possível prisão de Putin é a Justiça, não o governo. Mas ele questionou a presença do Brasil no TPI ao citar que potências como EUA, China e Rússia não assinam o tratado que o criou. Dias depois, Dino endossou a fala e afirmou que o TPI funciona "de forma desequilibrada" e que rever a participação do Brasil é "um debate muito novo", mas que pode ser avaliada em "algum momento".

O Café da Manhã desta quinta-feira (15) explica o que faz e como funciona o Tribunal Penal Internacional. A desembargadora aposentada Sylvia Steiner, que atuou no TPI entre 2003 e 2016, discute o peso simbólico e concreto dele e analisa o que representa a participação do Brasil na corte.

