Podcast discute uso da delação premiada, da Lava Jato a Mauro Cid

São Paulo

A falta de aval do Ministério Público ao acordo de delação premiada fechado por Mauro Cid com a Polícia Federal está na mira de auxiliares jurídicos de Jair Bolsonaro (PL). A defesa do ex-presidente pretende usar o fator para contestar provas obtidas a partir da colaboração do militar, homologada por Alexandre de Moraes no sábado (9); Cid foi solto no mesmo dia.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, disse não concordar com acordos de colaboração nesse modelo —e lembrou dois casos no âmbito da Lava Jato, do ex-ministro Antonio Palocci e do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral. O uso do mecanismo pela operação foi alvo de críticas na época do auge dela.

PF e Ministério Público intensificaram uma disputa por protagonismo em investigações em anos recentes, e o Supremo já discutiu o poder de fechar acordos de delação. Em 2018, a corte entendeu que delegados podem firmá-los; três anos depois, anulou o acordo de Cabral devido a questões técnicas. Ministros como Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Kassio Nunes Marques já indicaram ter ressalvas ao mecanismo.

Analistas veem ainda a possibilidade de o acordo de Cid gerar um efeito cascata de estímulo a novos acordos do tipo.

Nesta terça-feira (12), o Café da Manhã discute o acordo de delação de Mauro Cid, explica como o mecanismo foi usado nos últimos anos no Brasil e analisa as controvérsias em torno do uso desse instrumento pela polícia e pelo Judiciário.

