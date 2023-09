Podcast explica primeiros julgamentos pelo 8/1 no STF e possíveis consequências

São Paulo

Oito meses depois do 8 de Janeiro, os primeiros acusados por participação nos ataques golpistas se sentam nesta quarta-feira (13) no banco dos réus do Supremo Tribunal Federal. A corte incluiu o julgamento de quatro homens na primeira das sessões extraordinárias sobre o caso —eles têm idade entre 24 e 52 anos e moram no Paraná e em São Paulo.

Depois de processos de apresentação de denúncia e coleta de provas considerados céleres para o padrão do Supremo, a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação dos réus; eles são acusados de crimes como associação criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado e deterioração de patrimônio tombado.

Segundo a PGR, as provas são robustas —e incluem imagens, relatórios de inteligência e depoimentos. Um dos quatro réus desta quarta, por exemplo, gravou um vídeo sentado na Mesa Diretora do Senado, usando uma camiseta com a frase "intervenção militar federal". A Procuradoria ressaltou o "propósito criminoso" dos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL).

Dos 2.151 presos nos dias seguintes ao ataque, 1.341 viraram réus. A estratégia da defesa deles deve incluir a falta de individualização nas denúncias; de acordo com os advogados, as provas obtidas não ligam os acusados a danos específicos.

Nesta quarta-feira (13), o Café da Manhã explica os primeiros julgamentos dos acusados pelo 8 de Janeiro. Rafael Mafei, professor da Faculdade de Direito da USP e da ESPM, discute os argumentos da defesa e da acusação e analisa os efeitos de eventuais condenações.

