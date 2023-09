Meu presidente,

Meu nome é Sylvia Steiner. Fui, por 13 anos, juíza do Tribunal Penal Internacional. Os que lá ainda trabalham lembram-se da "juíza brasileira" e a mim se referem como uma excelente juíza. E como alguém que honrou seu país. Tenho orgulho disso, é claro. E é por isso que tomo a liberdade de me dirigir ao meu presidente para falar dos comentários feitos por você acerca do Tribunal Penal Internacional, instituição que honrei enquanto honrava meu país.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fala durante evento com a imprensa em hotel em Nova Déli, na Índia, após cúpula do G20 - Anushree Fadnavis/Reuters

Uma assertiva inicial se faz necessária: você é meu presidente, e meu voto com certeza foi importante, ao lado de outros milhões, para elegê-lo presidente de meu país. Nunca fui "minion", com a graça de Deus. Mas foi seu antecessor, o inominável, quem pela primeira vez sugeriu que meu país deveria desligar-se do Tribunal Penal Internacional. Afinal, ele tem várias denúncias sendo examinadas pela Procuradoria daquele Tribunal e talvez se torne, um dia, réu por crimes contra a humanidade.

Mas você, por outro lado, foi quem me fez juíza daquele tribunal, meu presidente. Foi na sua gestão, e graças ao empenho de seu ministro Celso Amorim, que fui eleita como a "juíza brasileira do TPI" em fevereiro de 2003. Primeira composição do recém-criado tribunal! Tenho até hoje a carta que você me enviou, parabenizando-me por minha eleição.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo; aberta para não assinantes. Carregando...

Pois então, meu presidente. A Constituição brasileira prevê, em seu artigo 5º, parágrafo 4º, que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Cláusula pétrea. Seu antecessor, o inominável, não sabia disso quando sugeriu que o país se desvinculasse do TPI.

Mas você, meu presidente, conhece o TPI e conhece a Constituição. E sabe que, se nosso país ratificou o Estatuto de Roma e elevou sua obrigação de se submeter à condição de cláusula pétrea da Constituição Federal, nós temos que cumprir com nossas obrigações. Assim como mais 124 Estados soberanos o fazem, como todos os Estados latino-americanos, todos os europeus, alguns asiáticos como Japão e Coreia do Sul, alguns no "Norte" como Canadá, quase todos os Estados africanos.

Então, meu presidente. Há um mandado de prisão internacional expedido pelo TPI contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Por crimes contra a humanidade. Se ele vier ao Brasil, deverá ser preso. Deverá. Nós cumprimos com nossas obrigações internacionais. Temos que cumprir porque somos um país que ratifica tratados e sempre o faz de boa-fé. Mais ainda quando os eleva à condição de cláusula pétrea da Constituição federal.

Sei o que se passou com os mandados de prisão expedidos contra o então presidente Al Bashir (Sudão). Alguns países o receberam e não o prenderam e não o entregaram ao TPI, como deveriam ter feito. Mas nós não somos assim. Nós não nos portamos assim no cenário internacional. Nós temos uma reputação e vamos zelar por ela.

China, terra do meio Receba no seu email os grandes temas da China explicados e contextualizados; exclusiva para assinantes. Carregando...

Obrigada, meu presidente, por manter nosso país no patamar de prestígio de que ele sempre desfrutou no cenário internacional. Não voltemos à situação do governo anterior. Nunca, nunca mesmo, use as palavras ou copie as ideias nefastas do inominável ou daquele similar norte-americano ou de outros chefetes de extrema direita que criticam o Tribunal Penal Internacional sem realmente o conhecer, mas que o temem.

Eles temem os avanços que a existência do TPI, por si só, significam para a paz e a segurança desse nosso mundo tão cheio de guerras, de catástrofes humanitárias indescritíveis, de perseguições a minorias, de sofrimentos.

Obrigada, meu presidente.