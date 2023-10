Sexta temporada do Folha na Sala discute o que queremos da escola

São Paulo

O Folha na Sala estreia nesta quarta-feira (18) sua sexta temporada discutindo o que nós, enquanto sociedade, queremos da escola. O podcast foi a salas de aula para debater o papel de cada um na construção de uma escola pública que seja melhor para todos.

Dez episódios vão abordar como alunos, famílias, comunidades, professores, gestores e Estado podem se engajar na melhoria do ensino. As histórias serão contadas também em edições de newsletter.

Folha na Sala Receba no seu email novidades sobre educação e sugestões de conteúdo para usar em sala de aula Carregando...

Nesta sexta temporada, que tem apoio do Itaú Social e do Sesi-SP, os repórteres viajaram por todas as regiões do país para contar histórias que refletem os desafios vividos dentro das salas de aula.

As escolas devem ajudar os alunos a realizar seus sonhos? Se a maioria dos professores fosse homem, os salários seriam maiores? A presença das famílias no cotidiano escolar é um problema ou uma solução? Essas e outras perguntas serão respondidas ao longo das próximas semanas por quem vive a educação no dia a dia.

O podcast é produzido e apresentado pelos jornalistas Juliana Deodoro, que também participou das últimas quatro temporadas, e Paulo Saldaña, repórter da Folha em Brasília que estreia na condução do programa. A coordenação é de Magê Flores e Daniel Castro. Gabriela Mayer faz a supervisão do roteiro, e a edição de som é de Luan Alencar.

"Ao mostrar o que acontece na escola pública brasileira, queremos com essa temporada convidar os ouvintes a refletirem sobre sua própria experiência dentro das escolas", diz Saldaña. "Também queremos levar as pessoas para dentro de escolas de todo o país, com sons do chão de sala de todas as regiões", completa Juliana.

No ar desde 2019, o Folha na Sala já debateu casos de sucesso na educação, os impactos da pandemia, os desafios da reabertura das escolas, a história de grandes educadores brasileiros, a democratização da escola pública e o que forma bons professores.

Podcast Folha na Sala está de volta para sexta temporada - Folhapress

FOLHA NA SALA

QUANDO: Às quartas, semanalmente

ONDE: nas principais plataformas de podcast e no seu email