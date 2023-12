Podcast discute colapso em Maceió e os danos causados por mineradoras

São Paulo

O ritmo de afundamento na região de uma mina de sal-gema da Braskem em Maceió voltou a cair nesta segunda-feira (4), mas ainda se mantém a 0,26 cm por hora. Desde o monitoramento intensivo iniciado em 28 de novembro, ante um risco iminente de colapso, o solo no local afundou 1,80 metro.

A Braskem, cuja operação de extração de sal-gema causou o maior desastre ambiental urbano do país, disse que continua "comprometida com um trabalho de mais de quatro anos" de realocar e compensar as famílias atingidas. O CEO Roberto Bischoff afirmou nesta segunda que "situações políticas" distorcem informações sobre o caso, sem especificar o que ou como.

A Folha mostrou que a região em torno da mina 18, no bairro de Bom Parto, se transformou em uma vizinhança fantasma, com comércio e serviços fechados, falta de água e invasão de ratos. As outras áreas críticas estão esvaziadas, segundo a Braskem, desde 2020. Ao todo, o desastre atinge 20% do território da capital alagoana e já deslocou 60 mil pessoas.

No Café da Manhã desta terça-feira (5), o repórter Josué Seixas relata como tem sido o dia a dia dos impactados pelo desastre e o trauma que ele causa a Maceió. O podcast também fala com Edilson Pizzato, professor do Instituto de Geociências da USP, que explica a extração de sal-gema e discute como empresas costumam agir diante de desastres em comunidades nas quais atuam.

