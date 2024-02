Podcast analisa discussão sobre fim da 'saidinha' para presos no Brasil

São Paulo

A aprovação pelo Senado, nesta terça-feira (20), do projeto que acaba com as saídas temporárias de presos em datas comemorativas não encerra o debate sobre esse instituto no país. A proposta agora volta para a Câmara, antes de seguir para análise do presidente Lula (PT) —que sofre pressão para vetar, total ou parcialmente, o texto.

Entidades e analistas fazem críticas ao teor do projeto e à postura do Congresso. O Senado fez a votação em regime de urgência, motivado por casos recentes, como a morte de um policial em MG baleado por um homem em saída temporária. Em um acordo, o texto foi flexibilizado e terminou aprovado com ampla maioria; o governo liberou a bancada. Para especialistas, a tramitação limitou o debate e se pautou por oportunismo político.

A chamada "saidinha" é concedida em casos específicos, para alguns detentos do regime semiaberto. Levantamento da Folha mostrou que, no Natal de 2023, menos de 5% dos beneficiados deixaram de voltar para a prisão. Defensores do direito argumentam que ele é importante para a ressocialização de presos.

O Café da Manhã desta quinta-feira (22) explica por que a "saidinha" está em debate no Congresso. O advogado Pierpaolo Bottini, professor de direito penal da USP, analisa o que pode mudar no benefício e no sistema prisional com o projeto aprovado pelos senadores.

