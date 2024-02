Podcast discute efetividade do modelo de segurança máxima em presídios federais

São Paulo

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, determinou o afastamento da direção da penitenciária federal de segurança máxima de Mossoró (RN) depois da fuga de dois detentos. Os presos escaparam na madrugada desta quarta-feira (14), e a Polícia Federal deve fazer uma perícia nas celas para apurar as circunstâncias da ação; a corporação investiga se agentes deram colaboração.

É a primeira vez que há registro de fuga em um presídio federal do tipo. Os fugitivos foram identificados como Rogério da Silva Mendonça, 36, e Deibson Cabral Nascimento, 34 —ambos ligados à facção Comando Vermelho. Os esforços para a recaptura incluem uma operação conjunta entre os governos de Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará.

Presídios federais de segurança máxima foram criados em 2006; as unidades são de responsabilidade da Secretaria Nacional de Políticas Penais, ligada ao Ministério da Justiça. Além de nomear um interventor para Mossoró, Lewandowski determinou uma revisão "abrangente e imediata" de equipamentos e protocolos de segurança nas cinco penitenciárias federais. O secretário André Garcia, viajou ao RN.

O Café da Manhã desta quinta-feira (15) discute o modelo dos presídios de segurança máxima no Brasil, explica com que objetivo eles foram criados e analisa a efetividade desse tipo de prisão. O podcast entrevista o professor da Universidade Estadual do Maranhão Rafael Godoi, pesquisador do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana da UFRJ.

