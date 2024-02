Podcast discute custo político de apoio a Bolsonaro em meio a investigações

São Paulo

A presença em um ato convocado por Jair Bolsonaro (PL) para o próximo domingo (25), em São Paulo, tem sido motivo de debate entre aliados do ex-presidente. De 20 políticos próximos a Bolsonaro ouvidos pela Folha na semana passada, só 6 confirmaram presença. Metade dos procurados não se pronunciou.

A lista de convidados, organizada pelo pastor Silas Malafaia e pelo advogado Fabio Wajngarten, pode sofrer mudanças até a última hora. Mesmo nomes já confirmados, como o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), sofrem pressão de correligionários para não comparecerem ao evento.

Uma operação da Polícia Federal no início do mês mirou o ex-presidente e a cúpula do governo dele no centro de uma suposta trama golpista que teria sido articulada para mantê-lo no poder.

O Café da Manhã desta quarta-feira (21) discute eventuais vantagens e custos políticos de estar ao lado de Bolsonaro hoje. O jornalista Thomas Traumann, consultor de risco político, analisa o que aliados ponderam para manifestar apoio ao ex-presidente nesse momento.

