Podcast discute o papel dos militares no golpismo e possíveis punições

São Paulo

A operação da Polícia Federal sobre o golpismo no governo de Jair Bolsonaro (PL) mostrou um lado dos militares que eles prefeririam deixar dentro da caserna: um racha entre integrantes das Forças Armadas que levou a ofensas sobre membros de alta patente.

A investigação da PF revelou mensagens entre o general Walter Braga Netto e o capitão expulso do Exército Ailton Barros, em que o ex-ministro de Bolsonaro ofende os então comandantes do Exército e da Aeronáutica. Segundo a apuração da polícia, os insultos foram fruto da irritação de Braga Netto com o que seria uma falta de empenho do general Freire Gomes e do brigadeiro Baptista Júnior na tentativa de golpe que estava sendo armada depois da eleição de 2022.

As evidências trazidas pela operação fizeram avançar a possibilidade de militares serem responsabilizados por tentar romper com a democracia. Na mira da PF está também o general Estevam Teophilo, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército, que teria prometido a Bolsonaro colocar tropas na rua para garantir o golpe.

O episódio do Café da Manhã desta segunda-feira (12) discute o envolvimento dos militares no golpismo apontado pela PF. O repórter da Folha Cezar Feitosa explica as diferentes visões dentro da caserna e conta se há clima para a punição dos militares investigados.

