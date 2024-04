Podcast: as cobranças de movimentos indígenas para o governo Lula

São Paulo

Lideranças indígenas foram recebidas nesta quinta-feira (25) pelo presidente Lula (PT) no Palácio do Planalto. Elas integram movimentos que compõem o Acampamento Terra Livre (ATL), maior mobilização indígena do país, que começou na segunda (22) em Brasília.

Neste ano, Lula não foi convidado a participar do ATL, ao contrário do ano passado, em que, ao comparecer, fincou uma bandeira contra o marco temporal. Os movimentos reclamam da demora do presidente em demarcar territórios –dos 14 que o governo prometeu demarcar no primeiro ano, 8 foram efetivados.

As demarcações foram o principal tema da carta que os movimentos endereçaram aos três Poderes. A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, diz que, apesar de o número de terras indígenas demarcadas estar abaixo do ideal, ainda representa uma grande conquista diante da realidade do Estado brasileiro.

O episódio desta sexta-feira (26) do Café da Manhã fala das cobranças do movimento indígena. O episódio entrevista os repórteres da Folha Jorge Abreu, que está instalado no ATL acompanhando a rotina de manifestações, e João Gabriel, que discute o que significam as reivindicações feitas neste momento e analisa as respostas que o Planalto tem dado a elas.

