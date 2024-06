Podcast analisa significados de acordo entre Putin e Kim e recados enviados ao Ocidente

São Paulo

Uma aliança que coloca as relações diplomáticas "em uma nova era": foi assim que o ditador Kim Jong-Un definiu o acordo fechado nesta quarta-feira (19) com Vladimir Putin. Nesta semana, o presidente da Rússia voltou à Coreia do Norte depois de 24 anos e foi recebido com uma festa encenada pelos moradores de Pyongyang.

Poucos dias depois de o Ocidente reafirmar apoio à Ucrânia em uma cúpula na Suíça, Putin selou o pacto com Kim enviando recados. A possibilidade de Moscou fornecer mísseis de precisão para Pyongyang, por exemplo, foi lida como resposta à autorização dada por EUA e aliados para que Kiev use armas fornecidas pelo Ocidente contra o território russo.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, chamou a ação de Putin de uma "tentativa desesperada" de conseguir armamento. A Otan manifestou preocupação com o acordo entre duas potências nucleares e destacou que a parceria eleva tensões em escala global.

O episódio desta quinta-feira (20) do Café da Manhã trata da parceria entre Rússia e Coreia do Norte e dos significados do encontro entre Putin e Kim. Luana Geiger, professora de relações internacionais da PUC-RS e coordenadora de pesquisa do think tank Observa China, explica a quem serve o acordo e como ele mexe com a geopolítica.

